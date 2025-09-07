Japon: démission imminente du Premier ministre, selon des médias

Le
07 Sep. 2025 à 07h47 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba lors d'une conférence de presse dans son bureau à Tokyo le 24 décembre 2024.

AFP/Archives
Yuichi YAMAZAKI
Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba s'apprête, selon les médias locaux, à annoncer sa démission dimanche, poussé par les principaux membres de son parti qui appellent à un changement de direction après de mauvais résultats aux élections de la chambre haute cet été.

Cette décision intervient moins d'un an après que le dirigeant de 68 ans a pris la tête du Parti libéral-démocrate (PLD), historiquement dominant, devenant de facto le chef du gouvernement.

Selon la chaîne de télévision NHK, Ishiba devrait annoncer son intention de démissionner lors d'une conférence de presse dimanche dans la soirée tandis que les parlementaires et responsables régionaux du PLD à travers le Japon, devraient appeler lundi à une nouvelle élection à la tête du parti.

NHK affirme que M. Ishiba souhaite éviter les divisions au sein de son parti, tandis que le quotidien Asahi Shimbun a estimé qu'il ne pouvait plus résister aux appels croissants à son départ.

Samedi soir, Ishiba s'est entretenu avec le ministre de l'Agriculture Shinjiro Koizumi et l'ancien Premier ministre Yoshihide Suga, poids lourd du parti, qui l'ont exhorté à quitter son poste, ont affirmé les médias.

Il y a quelques jours, quatre hauts responsables du PLD, dont le secrétaire général Hiroshi Moriyama, avaient proposé leur démission, affaiblissant encore un peu plus la position de Shigeru Ishiba.

Contexte paradoxal

Ishiba, lui-même arrivé au pouvoir le 1er octobre 2024 après le départ de son prédécesseur Fumio Kishida, était sous le feu des critiques internes au PLD, après les mauvais résultats du PLD lors des derniers scrutins.

Lors des élections sénatoriales du 20 juillet, la coalition dirigée par le PLD a perdu sa majorité, quelques mois seulement après avoir été contrainte de former un gouvernement minoritaire en raison de sa débâcle électorale à la chambre basse.

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba lors d'une conférence de presse dans le quartier général du Parti libéral-démocrate à Tokyo le 21 juillet 2025.

AFP/Archives
Philip FONG

Cette démission, si elle est confirmée, intervient dans un contexte paradoxal puisque Shigeru Ishiba était en pleine remontée dans les sondages notamment après l'accord commercial avec les Etats-Unis.

La cote de popularité de son gouvernement a connu un rebond surprise fin août atteignant 39% d'opinions favorables, soit une hausse record de 17 points par rapport à juillet, selon un sondage publié par le quotidien Yomiuri.

D'après cette enquête, les Japonais étaient plus nombreux (50%) à vouloir que le Premier ministre reste en fonction qu'à demander sa démission (42%).

Et selon une enquête réalisée pour le quotidien Mainichi, 33% des Japonais le soutiennent, soit une hausse de quatre points, et la première fois qu'il dépasse les 30% depuis février.

Le quotidien Yomiuri attribue cette remontée notamment à l'accord commercial conclu fin juillet avec les États-Unis --deux jours après les élections au Japon-- qui a réduit les droits de douane américains de 25% à 15%. Et le quotidien cite également les efforts du gouvernement pour freiner la récente flambée des prix du riz, qui alimente l'inflation au Japon.

