Japon: le Premier ministre promet de nouvelles aides après le séisme du Nouvel An

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida (c) rencontre des personnes évacuées après le séisme du 1er janvier dans un centre d'hébergement à Suzu, le 14 janvier 2024 dans la préfecture d'Ishikawa

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a promis de nouvelles aides à la reconstruction après le tremblement de terre meurtrier du 1er janvier dans le centre du Japon, lors d'une visite aux victimes dimanche dans la région touchée.

Selon un nouveau bilan, le séisme de magnitude 7,5 a fait 221 morts le jour du Nouvel An.

M. Kishida s'est rendu dimanche dans des centres d'hébergement de la préfecture d'Ishikawa.

"Je réalise que les temps sont encore durs. J'entends vos paroles et je continuerai à faire ma part de toutes mes forces. Soyez forts," a-t-il déclaré à un groupe de survivants qui ont trouvé refuge dans une école de Wajima, ville côtière durement touchée par la principale secousse et le tsunami qui a suivi, ainsi que par plus d'un millier de répliques.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida (d) rencontre des personnes évacuées après le séisme du 1er janvier dans un centre d'hébergement à Wajima, le 14 janvier 2024 dans la préfecture d'Ishikawa JIJI PRESS/AFP

A l'issue de sa visite, il a promis de débloquer plus de 100 milliards de yens (630 millions d'euros) avant la fin du mois de janvier pour aider la région à se reconstruire.

Près de deux semaines après la catastrophe, plus de 20.000 personnes vivent encore dans près de 400 centres répartis sur l'ensemble de la péninsule de Noto, à la pointe nord du département d'Ishikawa, et 9.300 foyers sont toujours privés d'électricité.

Les responsables locaux ont fait part à M. Ishida de leurs préoccupations en matière de santé publique, craignant la propagation de maladies infectieuses, comme le Covid ou la grippe, dans les refuges surpeuplés. Ils ont exhorté le gouvernement à construire rapidement davantage de maisons préfabriquées pour loger les résidents locaux sans toit.

Ce séisme est le premier à causer la mort de plus de 100 personnes au Japon depuis le tremblement de terre de Kumamoto (sud-ouest) qui a fait 276 morts en 2016.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida rencontre des membres gérant une soupe populaire dans un centre d'hébergement pour les personnes évacuées après le séisme du 1er janvier, à Suzu, dans la préfecture d'Ishikawa, le 14 janvier 2024 JAPAN POOL / JIJI PRESS/AFP

Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon est l'un des pays où les tremblements de terre sont les plus fréquents.

L'archipel est hanté par le souvenir du terrible séisme de magnitude 9,0 suivi d'un tsunami géant en mars 2011 sur ses côtes nord-est, une catastrophe qui a fait quelque 20.000 morts et disparus.

Ce désastre avait aussi entraîné l'accident nucléaire de Fukushima, le plus grave depuis celui de Tchernobyl en 1986.