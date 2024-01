Japon : pour la première fois une femme dirigera Japan Airlines

Mitsuko Tottori a débuté comme hôtesse de l'air en 1985, et a commencé à occuper des postes à responsabilité dans la compagnie aérienne nationale japonaise à partir de 2005.

La nouvelle dirigeante va remplacer Yuji Akasaka, 61 ans, qui prendra la présidence du conseil d'administration de Japan Airlines à compter du 1er avril. Leurs deux nominations devront être validées lors de l'assemblée générale ordinaire du groupe en juin.

En 2022 les femmes n'occupaient que 15,5% des sièges des conseils d'administration des grandes entreprises japonaises cotées en Bourse, soit environ la moitié de la moyenne dans les pays industrialisés membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le plus faible ratio parmi les pays du G7.

Seulement 13,2% des postes de cadres au Japon sont occupés par des femmes en 2021, le plus faible taux parmi les pays de l'OCDE et très en-deçà de l'objectif d'au moins 30% que le gouvernement nippon visait initialement pour 2020, et qu'il a repoussé l'an dernier à 2030 pour les grandes entreprises cotées en bourse.

Ces changements à la tête de Japan Airlines interviennent alors qu'un avion de ligne de la compagnie a été impliqué dans une collision au sol le 2 janvier à l'aéroport de Tokyo-Haneda, qui a fait cinq morts dans l'autre appareil, un avion plus petit des garde-côtes japonais.

Tous les 379 passagers et membres d'équipage de l'Airbus A350 de Japan Airlines avaient eux pu évacuer sains et saufs avant que l'avion, qui avait pris feu immédiatement après le choc, ne soit entièrement dévoré par les flammes.

Une enquête est toujours en cours pour éclairer les circonstances de l'accident, mais plusieurs indices laissent déjà à penser que l'avion de Japan Airlines n'était pas en tort, contrairement à l'appareil des garde-côtes.

"J'ai passé la plus grande partie de ma carrière en première ligne en matière de sécurité et de services à la clientèle, c'est-à-dire dans la division du personnel de cabine", rappelle ce 17 janvier Mitsukio Tottori lors d'une conférence de presse.

"La sécurité opérationnelle est le socle des compagnies aériennes, et je continuerai à démontrer mon ferme engagement" en la matière, a-t-elle promis.