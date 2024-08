Japon: record de chaleur battu en juillet

Le Japon a connu cette année son mois de juillet le plus chaud depuis la mise en place de statistiques comparables il y a 126 ans, a annoncé l'agence météorologique nippone.

Les températures dans le pays ont été supérieures de 2,16 degrés Celsius à la moyenne, battant le record de juillet 2023, qui était de 1,91°C au-dessus de la moyenne.

"Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis le début des statistiques en 1898", a déclaré jeudi l'Agence météorologique japonaise (JMA), précisant que les relevés étaient "considérablement plus élevés" dans l'ensemble du pays.

Sur 153 postes d'observation au Japon, 62 ont battu leur record de température moyenne en juillet.

Un système de haute pression au-dessus de l'océan Pacifique et "l'air chaud du sud" qui a enveloppé les parties septentrionales de l'archipel ont contribué à cette situation, a précisé la JMA.

Depuis avril, 59 personnes sont mortes des suites de coups de chaleur au Japon, selon l'agence de gestion des catastrophes.

Ombrelles et colliers refroidissants sont devenus courants dans les rues, notamment à Tokyo, où Jiro Kan, un artiste de rue de 56 ans a été interviewé par l'AFP dans le quartier touristique d'Asakusa.

"Après avoir passé deux heures debout ici, je suis tellement en sueur que je peux littéralement essorer ma chemise. Je suis trempé", a-t-il dit.

"Les personnes habituées à une chaleur plus sèche, comme aux États-Unis, trouvent la chaleur et l'humidité du Japon plus difficiles à supporter", a-t-il ajouté

Le mois dernier, le département de Shizuoka, au sud-ouest de Tokyo, a été le premier au Japon à voir le mercure atteindre 40°C cette année, dépassant de loin le seuil de 35°C correspondant à la définition d'une journée "extrêmement chaude" par les autorités météorologiques.

Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes dans le monde entier, le dimanche 21 juillet ayant été la journée la plus chaude enregistrée dans l'histoire selon le réseau européen Copernicus.