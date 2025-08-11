"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

Le journaliste d'Al Jazeera Anas Al-Sharif est mort, ce dimanche 10 août avec cinq de ses confrères, dans une frappe israélienne à Gaza. Un message posthume a été publié sur ses réseaux sociaux, dans lequel il exhorte à ne pas oublier les "victimes d'injustice" dans l'enclave et accuse "ceux qui ont accepté notre massacre".

Anas Al-Sharif et quatre autres membres du personnel d'Al Jazeera ont été tués par une frappe de drone israélien sur leur tente à Gaza peu avant minuit le 10 août.

"Si ces mots vous parviennent, sachez qu'Israël a réussi à me tuer." Le message posthume d’Anas Al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué le dimanche 10 août à Gaza, est un témoignage poignant de son engagement, de sa douleur et de son espoir.

Il avait préparé ce texte en avril 2025, demandant à ce qu’il soit publié en cas de sa mort. L'armée israélienne a confirmé avoir ciblé Anas al-Sharif, le qualifiant de "terroriste" qui "se faisait passer pour un journaliste".

Un hommage à ses proches

Il "était le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation terroriste Hamas et était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils israéliens et les troupes" israéliennes, a-t-elle affirmé sur Telegram.

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings.



Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Anas al-Sharif savait qu’il était la cible de l'armée israélienne. À travers ce message, il rend hommage à sa famille. "Je vous confie la prunelle de mes yeux, ma fille bien-aimée Sham, que le sort ne m’a pas permis de voir grandir comme j’en rêvais", écrit le journaliste. Il exprime également le souhait d’avoir été "un guide et un compagnon" pour son fils Salah.

Il rend hommage à sa mère, "dont les prières bénies m'ont porté là où je suis", et à sa femme Bayan, "fidèle au pacte, solide comme le tronc d'un olivier".

Je vous confie La Palestine, son peuple, ses enfants innocents et victimes d'injustice qui n'ont jamais eu le temps de rêver ou de vivre en sécurité et en paix. Anas Al-Sharif

Plus largement, Anas Al-Sharif confie également sa terre. "Je vous confie La Palestine, son peuple, ses enfants innocents et victimes d'injustice qui n'ont jamais eu le temps de rêver ou de vivre en sécurité et en paix", écrit-il.

Un symbole de résistance journalistique

Le message d’Anas Al-Sharif a été largement relayé sur les réseaux sociaux. Le journaliste dénonce "ceux qui ont accepté notre massacre, ceux qui ont étouffé notre souffle et dont le cœur est resté insensible face aux restes éparpillés de nos enfants et de nos femmes, sans rien faire pour mettre fin au massacre, auquel notre peuple est confronté depuis plus d'un an et demi".

Anas Al-Sharif accuse directement Israël de vouloir faire taire les témoins de ce qui se passe à Gaza: "Je vous exhorte à ne pas laisser les chaînes vous réduire au silence, ni les frontières vous retenir", écrit le journaliste. "Soyez des ponts vers la libération de la terre et de son peuple, jusqu'à ce que le soleil de la dignité et de la liberté se lève sur notre patrie volée".

Anas Al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal et Moamen Aliwa étaient les cinq derniers journalistes d’Al-Jazeera présents à Gaza. La chaîne qualifie la frappe israélienne qui leur a coûté la vie de "massacre" et de "tentative désespérée de plonger Gaza dans l’obscurité".