Jennifer Lopez demande le divorce à Ben Affleck (médias)

Ben Affleck et Jennifer Lopez lors d'une projection de "Marry Me" le 8 février 2022 à Los Angeles

La superstar américaine Jennifer Lopez a demandé le divorce à l'acteur Ben Affleck, selon les médias américains mardi, après deux ans d'un mariage en forme de seconde chance pour l'un des couples les plus célèbres d'Hollywood.

Surnommé "Bennifer", le duo avait enflammé la toile et la presse people en se passant la bague au doigt à Las Vegas en juillet 2022, 18 ans après la fin de leur première relation.

Mais Jennifer Lopez a soumis mardi des formulaires légaux de divorce auprès d'un tribunal de Los Angeles, ont rapporté les médias spécialisés TMZ et Variety. Son porte-parole a refusé de s'exprimer.

Les rumeurs d'une séparation entre la chanteuse-comédienne de 55 ans et l'acteur-réalisateur de 52 ans couvaient depuis plusieurs mois.

Fin juillet, "JLo" a fêté son anniversaire en l'absence de son mari, selon les tabloïds. A cette occasion, elle a publié un long message de remerciements sur Instagram, adressé à ses fans, sa famille et ses proches, mais qui omettait de mentionner son conjoint.

Le couple a mis en vente début juillet sa luxueuse villa de Beverly Hills, achetée l'an dernier en commun, selon le site TMZ. Depuis, Ben Affleck a racheté une nouvelle maison dans le quartier huppé de Brentwood, à Los Angeles, d'après le magazine.

Plus de 20 ans après leur première romance

La relation entre le comédien de "Will Hunting" et l'interprète de "Jenny From the Block" passionne Hollywood depuis plus de 20 ans.

Ils s'étaient rencontrés en 2002 sur le tournage de "Gigli", largement considéré comme un navet, et leur romance avait ensuite été suivie de très près par les paparazzis.

Fiancés une première fois, ils avaient annoncé un mariage pour 2003, avant de le repousser puis d'annoncer leur séparation en 2004.

L'acteur-réalisateur aux deux Oscars et la femme d'affaires - qui a une ligne de cosmétiques et de parfums à son nom - sont restés amis après cette rupture.

L'acteur américain Ben Affleck et l'actrice et chanteuse américaine Jennifer Lopez sont à bord d'un vaporetto le 9 septembre 2021 après leur arrivée pour assister à la Mostra de Venise AFP/Archives

En 2020, Ben Affleck avait ainsi estimé auprès du New York Times que son ex-compagne aurait dû être nommée aux Oscars pour son rôle dans "Queens", film où elle incarne une strip-teaseuse new-yorkaise animée par sa soif de revanche contre ses clients de Wall Street.

"Elle aurait dû être nominée. Elle est authentique", avait confié au quotidien la star de "Pearl Harbor".

Leur rapprochement l'année suivante, puis leur mariage en 2022, célébré deux fois - d'abord à Las Vegas, puis dans l'Etat de Géorgie - avait fait couler beaucoup d'encre.

Jennifer Lopez a déjà été mariée trois fois, notamment avec le chanteur Marc Anthony avec qui elle a des jumeaux.

Ben Affleck, connu pour ses rôles dans "Argo" ou "Gone Girl", a été lui marié à l'actrice Jennifer Garner, avec qui il a trois enfants.