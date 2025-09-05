Jérôme Durain, le "M. Narcotrafic" du Sénat, président de Bourgogne-Franche-Comté

Le
05 Sep. 2025 à 17h12 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le sénateur du PS Jérôme Durain après avoir été élu président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, le 5 septembre 2025

Le sénateur du PS Jérôme Durain après avoir été élu président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, le 5 septembre 2025

AFP
ARNAUD FINISTRE
Partager 3 minutes de lecture

Le sénateur socialiste Jérôme Durain, élu vendredi à la tête de la région Bourgogne-Franche-Comté, a acquis une notoriété nationale en cosignant la proposition de loi contre le narcotrafic, ce qui lui a valu d'être élu "sénateur de l'année" en 2024.

Jérôme Durain, élu à la tête de la région en remplacement de Marie-Guite Dufay, démissionnaire, est né le 2 juin 1969 à Nancy. Diplômé en 1993 de l'Institut d'Études Politiques de Paris, il épouse une carrière dans la fonction publique territoriale. Ce n'est qu'à 33 ans qu'il prend sa carte du PS, suite au choc qu'a représenté pour la gauche le 21 avril 2002 et la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle.

Le combat contre le RN reste depuis son cheval de bataille, qu'il devra encore enfourner lors des prochaines élections régionales, en 2028, l'extrême droite étant en nette progression dans la région.

En 2004, il fait la connaissance d'Arnaud Montebourg, alors député de Saône-et-Loire. Le futur ministre de l'Économie (2012-14) offre à Jérôme Durain de prendre sa succession à la tête de la fédération PS du département en 2005, ce qui vaudra à M. Durain l'étiquette de "bébé Montebourg".

Il tient la "fédé" pendant dix ans, lui valant une réputation d'apparatchik, et gravit les échelons. Il est fait adjoint à la mairie PS de Chalon-sur-Saône en 2008, jusqu'à ce que la ville soit reprise par la droite en 2014, puis est élu en 2010 à la région, dont il prend en 2012 la vice-présidence à l'aménagement du territoire.

En 2015, il est élu à la nouvelle région fusionnée Bourgogne-Franche-Comté, sur la liste de gauche de Marie-Guite Dufay, et prend la présidence du groupe majoritaire.

Peu avant, en 2014, il devient le premier sénateur de gauche élu en Saône-et-Loire depuis 1986.

Il n'a alors que 45 ans, et un pédigrée loin des barons du Sénat, mais, réélu en 2020, il s'impose comme le "M. Sécurité" du groupe socialiste, lui valant des critiques de ses pairs, notamment quand il apporte son soutien aux très contestées Brigades de répression de l'action violente (BRAV), en 2023, en s'immergeant avec ces policiers lors de la manifestation du 1er Mai à Paris.

En 2024, il corédige, avec le sénateur LR Étienne Blanc, la proposition de loi "visant à sortir la France du piège du narcotrafic". La loi, promulguée le 13 juin 2025, est adoptée très largement par le Parlement, offrant à Jérôme Durain une grande visibilité médiatique.

Élu "sénateur de l'année 2024", il était pressenti pour succéder à Patrick Kanner à la tête du groupe des sénateurs PS, mais la loi sur le cumul des mandats lui impose de démissionner du Sénat.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure à Paris le 4 septembre 2025
International

Le PS pousse ses pions pour Matignon, mais la fenêtre est étroite

Angela Rayner lors d'un congrès du parti travailliste à Liverpool, le 25 septembre 2024
International

Royaume-Uni : Starmer remanie son gouvernement après la démission de sa numéro 2

jtchapter: Proche-Orient : Israël poursuit ses bombardements sur Gaza
International

Proche-Orient : Israël poursuit ses bombardements sur Gaza

47.31667, 5.01667

À la une

Afrique

Guerre en RDC: HRW pointe "une forte hausse" des tombes dans un cimetière de Kigali, le Rwanda fustige des images "malhonnêtes"

Afrique

Est de la RDC : une enquête de l'ONU relève de possibles crimes de guerre de toutes les parties

International

"Une cible légitime": la Russie répond à la Coalition des volontaires et menace de cibler toute force qui "mettra un pied en Ukraine"

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

International

L'armée israélienne affirme contrôler 40% de la ville de Gaza

Économie

Conviés à dîner par Trump, les grands noms de la tech lui rendent hommage

Environnement

Rhône et lac Léman: la France et la Suisse signent deux accords historiques sur la gestion des eaux

International

Allemagne: ce que l’on sait de la mort de 7 candidats de l’AFD

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales