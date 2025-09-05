Jérôme Durain, "M. Narcotrafic" du Sénat, président de Bourgogne-Franche Comté

Le
05 Sep. 2025 à 09h10 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le sénateur du Parti socialiste français Jérôme Durain (droite) après sa réélection comme président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, dans le centre-est de la France, le 5 septembre 2025

Le sénateur du Parti socialiste français Jérôme Durain (droite) après sa réélection comme président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, dans le centre-est de la France, le 5 septembre 2025

AFP
ARNAUD FINISTRE
Partager 2 minutes de lecture

Le sénateur socialiste Jérôme Durain, connu pour avoir corédigé la loi contre le narcotrafic, a été élu vendredi, sans surprise, président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

M. Durain, 56 ans, a reçu le soutien de 54 des 100 élus régionaux, dont 71 ont voté. Seul autre candidat, l'ancien député jurassien Jean-Marie Sermier (LR), a recueilli 17 voix.

Le sénateur, figure de la gauche bourguignonne, remplace la socialiste démissionnaire Marie-Guite Dufay, 76 ans, présidente de région depuis 17 ans. Mme Dufay avait fait part de sa volonté de "préparer l'avenir" dans une allusion à la relève que représente M. Durain, de vingt ans son cadet.

Le Rassemblement national (17 conseillers) n'a pas participé au vote, dénonçant "une mascarade illégitime et antidémocratique". "Ce scrutin a été verrouillé en interne par un Parti socialiste représentant à peine 8% des électeurs aux dernières législatives de 2024", a souligné le RN dans un communiqué. Le parti d'extrême droite avait alors presque triplé le nombre de ses députés en Bourgogne-Franche-Comté, avec 13 élus (dont deux dès le premier tour), contre cinq en 2022.

Dans une allocution à la tribune régionale, M. Durain a promis de "poursuivre" le chemin de Mme Dufay, notamment sur "la bataille pour l'emploi" et en faveur des politiques "décarbonées".

Il a également fustigé le vote de confiance réclamé lundi à l'Assemblée nationale "par un Premier ministre voulant esquiver sa responsabilité" et qui "rejaillit sur les collectivités locales", obligées de "se serrer la ceinture".

M. Durain était assuré de la victoire après avoir été désigné, début juillet, comme unique candidat du groupe socialiste et écologiste, majoritaire à la région.

Marie-Guite Dufay était présidente de la Franche-Comté depuis 2008 puis de la Bourgogne-Franche-Comté lors de la fusion de deux régions en 2015.

Jérôme Durain est conseiller régional depuis 2015. En 2014, il est devenu, à seulement 45 ans, le premier sénateur de gauche élu en Saône-et-Loire depuis 1986.

Il est connu au niveau national pour avoir corédigé, en 2024 avec le sénateur LR Étienne Blanc, la proposition de loi "visant à sortir la France du piège du narcotrafic". La loi, promulguée le 13 juin 2025, a eu un fort retentissement et a été adoptée très largement par le Parlement, offrant à Jérôme Durain une grande visibilité médiatique. Il avait ainsi été élu "sénateur de l'année 2024".

Il était pressenti pour succéder à Patrick Kanner à la tête du groupe des sénateurs PS, mais la loi sur le cumul des mandats lui impose de démissionner du Sénat.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Catherine Vautrin, sortant du conseil des ministres le 16 juillet 2025.
International

Catherine Vautrin, une ministre marquée à droite mais qui se veut plus consensuelle

Anutin Charnvirakul à son arrivée au Parlement thaïlandais le 5 septembre 2025 à Bangkok, quelques heures avant d'être désigné nouveau Premier ministre
International

Anutin Charnvirakul, un riche conservateur pour sortir la Thaïlande de la crise politique

Slimane Zeghidour
International

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

47.31667, 5.01667

À la une

International

"Une cible légitime": la Russie répond à la Coalition des volontaires et menace de cibler toute force qui "mettra un pied en Ukraine"

International

L'armée israélienne affirme contrôler 40% de la ville de Gaza

Afrique

Mali: l'ONU dénonce "l'intensification de la répression" du régime du général Assimi Goïta

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

Environnement

Rhône et lac Léman: la France et la Suisse signent deux accords historiques sur la gestion des eaux

International

Allemagne: ce que l’on sait de la mort de 7 candidats de l’AFD

Économie

Conviés à dîner par Trump, les grands noms de la tech lui rendent hommage

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"