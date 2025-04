Jeune tué près de Lyon: trois personnes, dont le principal suspect, mises en examen et écrouées

Trois personnes, dont le principal suspect, ont été mises en examen et écrouées samedi dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'un jeune homme de 19 ans abattu début avril près d'une école à Vaulx-en-Velin, a constaté un correspondant de l'AFP au tribunal de Lyon.

Deux hommes de 19 et 20 ans et une jeune femme de 18 ans ont été mis en examen dans le cadre de l'instruction ouverte pour "meurtre en bande organisée", "complicité" et "association de malfaiteurs" notamment, puis présentés devant un juge des libertés et de la détention.

L'auteur présumé des coups de feu mortels, 19 ans, avait été interpellé mercredi à son domicile du Val-d'Oise. Selon le journal Aujourd'hui/Le Parisien, il aurait été recruté "via les réseaux sociaux".

Il a fait valoir son droit au silence.

"Il faut être très prudent, l'information (judiciaire, ndlr) va être longue et complexe. Il ne faut pas encore tirer de conclusions hâtives", a déclaré son avocat Me Naguin Zekkouti, appelant à la prudence sur le mode de recrutement des protagonistes.

Des membres de la police scientifique sur le site sur le site où un homme de 19 ans a été tué par balles à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, le 7 avril 2025 dans le Rhône AFP/Archives

Les deux autres personnes avaient été arrêtées mercredi également, en région lyonnaise.

"Il faut faire attention que la pression politique qui parle de narcotrafic ne conduise pas à une procédure expéditive. On n'a pas de certitudes sur tout à ce stade", a pour sa part réagi Me Elise Rey-Jacquot, qui défend la jeune femme mise en cause, accusée d'avoir rendu des services à l'équipe.

Le troisième suspect, venu d'Avignon et présent sur les lieux lors des faits, dont le rôle n'a pas été explicité à ce stade, nie avoir eu connaissance de l'entreprise criminelle au moment de sa venue dans la région lyonnaise, rapporte son avocat Me Philippe Duplan.

Des véhicules de CRS stationnés près du site où un homme de 19 ans a été tué par balles à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, le 7 avril 2025 dans le Rhône AFP/Archives

Le 7 avril, un jeune de 19 ans a été tué dans la rue de plusieurs balles dans la tête à proximité d'une école primaire de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue est de Lyon.

Des trafiquants de drogue se livrent à une "guerre des gangs" dans ce quartier et le jeune homme se trouvait près d'un point de deal, selon les autorités.

L'enquête pour "assassinat", ouverte par le parquet de Lyon, a été confiée aux policiers spécialisés dans la criminalité organisée.