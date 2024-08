Jeux olympiques : à quoi s'attendre pour la clôture ?

Il est déjà l’heure de refermer la parenthèse olympique, après quinze jours de compétition marqués par les médailles, les records et les émotions. La cérémonie d’ouverture, grandiose, a placé la barre très haut, alors que faut-il attendre de la clôture ?

Dernières épreuves dernières médailles

La compétition n’est pas encore tout à fait finie. Quelques-unes des plus grandes épreuves olympiques se tiendront dimanche 11 août. La journée démarrera avec le marathon femme et sera ponctuée par les épreuves de lutte, du handball, du volleyball ou encore du cyclisme sur piste.

Surtout, plusieurs finales très attendues se joueront demain, notamment la rencontre France-États-Unis en basketball féminin, qui sera la toute dernière rencontre sportive de ces Jeux. La course aux médailles reprendra le 28 août pour les Jeux paralympiques.

Une clôture pour rendre hommage

La cérémonie d’ouverture des Jeux avait investi tout Paris avec son spectaculaire défilé le long de la Seine. Pour la clôture, Thomas Jolly, le chef d’orchestre de ces deux cérémonies, en a décidé autrement : retour au bercail pour les athlètes, qui diront au revoir à ces Jeux au cours d’un spectacle d’une quarantaine de minutes au Stade de France, à partir de 21h.

Pas de tableau révolutionnaire sur la façade de la Conciergerie ni de numéro de music-hall sur l’île Saint-Louis cette fois-ci, mais les organisateurs comptent bien émerveiller le public une nouvelle fois.

Le spectacle, intitulé « Records » et imaginé par Thomas Jolly, Maud Le Pladec (directrice de la danse), Victor Le Masne (compositeur et directeur musical) et Daphné Bürki (directrice stylisme costumes) s’ouvrira cette fois-ci par un tableau décrit comme « dystopique ».

« Notre histoire est l’histoire d’un voyageur interstellaire qui arrive au stade et qui va découvrir les vestiges des Jeux olympiques. Il va les réanimer, comme Pierre de Coubertin » en 1896 explique le scénariste Damien Gabriac, cité par Le Monde.

Un début de cérémonie plus sombre que lors de l’ouverture, mais qui devrait tout de même laisser place à l’espoir et à la joie. Le show rendra hommage aux athlètes bien sûr, mais aussi aux volontaires et aux services publics de la ville de Paris.

Et pour passer le relais

Si le plus grand secret règne encore sur le contenu exact du show, quelques informations ont fuité, notamment la présence des groupes Air et Phoenix, roi de la French Touch, ou la présence de l’équipe de gymnastique des pompiers de Paris…

En tout, pas moins de 110 performeurs seront réunis au stade de France pour cette cérémonie de clôture très attendue, avec le moment symbolique de l’extinction de la vasque et de la flamme olympique. Mais les stars de la journée ne seront pas françaises.

Au-delà de clôturer l’édition parisienne des Jeux, cette cérémonie doit passer le flambeau au prochain hôte de la compétition : les États-Unis qui accueilleront les Jeux olympiques de 2028, à Los Angeles, en Californie.

Karen Bass, , la maire démocrate de Los Angeles, qui accueillera les Jeux olympiques en 2028, est attendue à Paris dimanche 11 août pour le passage de relais entre la France et les États-Unis. AP Photo/David Goldman

Ce sont donc les stars américaines qui sont les plus attendues demain. Première idole : l’acteur américain Tom Cruise, qui devrait faire une entrée spectaculaire avec une cascade pour le passage du drapeau olympique de la France aux États-Unis.

La chanteuse Billie Eilish, le groupe de rock Red Hot Chili Peppers ou encore le rappeur Snoop Dogg, présent à Paris depuis le début de la compétition pour la chaîne américaine NBC, pourraient aussi être de la partie.

Le spectacle sera ponctué par des discours des organisateurs, comme Tony Estanguet ou Anne Hidalgo, la maire de Paris. Karen Bass, la maire de Los Angeles, s’exprimera, elle aussi, pour accueillir les Jeux de 2028 dans sa ville.