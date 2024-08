JO-2024: de l'or, de l'argent et des finales

Un titre olympique en cyclisme sur piste (Benjamin Thomas), complété par deux médailles d'argent en boxe et en voile et la qualification des basketteurs et des handballeuses pour la finale ont ramené quelques sourires dans le camp français aux JO-2024 jeudi, après deux journées très mitigées.

La France occupe la quatrième place de la hiérarchie, avec 54 médailles, dont 14 en or.

Les trois dernières journées seront notamment marquées par au moins quatre finales dans les sports collectifs (basket, volley et football chez les hommes, handball chez les femmes), en attendant la demi-finale des basketteuses vendredi face à la Belgique.

. Les Bleus retrouveront la Dream Team

Chancelants après leur défaite à Lille contre l'Allemagne en phase de poules, les Français ont pris une éclatante revanche sur les champions du monde en titre (73-69) devant le public enflammé de Bercy. Après avoir compté jusqu'à 13 points d'avance dans le dernier quart-temps avec un Gerschon Yabusele étincelant (17 points), les Bleus ont serré les coudes en défense pour repousser l'ultime effort allemand. Deux lancers-francs réussis par Isaïa Cordinier à sept secondes de la sirène ont fait trembler de bonheur l'arène parisienne.

L'adversaire des Bleus sera, comme en 2021, les Etats-Unis, qui ont rencontré de grosses difficultés pour battre la Serbie. Suffisants en attaque et laxistes en défense, les Américains comptaient encore 15 points de retard à 10 minutes de la fin. Avant de retrouver un peu de rigueur, pour l'emporter (95-91) et laisser éclater leur joie, qui rimait avec délivrance.

. Elles défendront leur titre

Les handballeuses françaises célèbrent leur victoire contre l'Allemagne en quart de finale du tournoi olympique, le 6 août 2024 à Villeneuve-d'Ascq AFP

Les handballeuses françaises joueront leur troisième finale olympique d'affilée après l'argent de Rio et l'or de Tokyo, mais que ce fut dur en demie contre la Suède ! Menées presque toute la partie, les coéquipières de Laura Glauser et Hatadou Sako, impériales dans la cage, ont arraché une prolongation grâce à un dernier tir de Tamara Horacek, avant de dominer les dix minutes supplémentaires (31-28). Pour le titre, elles affronteront leurs grandes rivales norvégiennes, qui ont sorti le Danemark dans l'autre demi-finale (25-21).

. Benjamin Thomas en or sur l'omnium

Benjamin Thomas lors de la course omnium des Jeux de Paris le 8 août 2024 sur l'anneau de Saint-Quentin-en-Yvelines. A 28 ans, il remporte le premier titre olympique de sa carrière AFP/Archives

Malgré une chute sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, Benjamin Thomas est devenu champion olympique de l'omnium, dont il avait pris la 4e place il y a trois ans à Tokyo. Magistral de maîtrise, le Tarnais de 28 ans a remporté le "décathlon" de la piste en survolant les débats au point de se relever d'une chute, à 25 tours de l'arrivée de la dernière discipline, la course aux points.

. Billal Bennama, gant d'argent

Au lendemain des deux premières médailles de la boxe française pour Sofiane Oumiha (argent, -63,5 kg) et Djamili-Dini Aboudou Moindze (bronze, +92 kg), Billal Bennama (-51 kg) s'est lui aussi contenté de l'argent, dominé par un adversaire ouzbek, Hasanboy Dusmatov, sur le ring planté au milieu du court central Philippe-Chatrier de Roland-Garros, qui peut contenir trois fois plus de spectateurs que l'Arena Paris Nord, lieu des premiers tours.

. Tebogo, une première pour l'Afrique

Le Botswanais Letsile Tebogo s'impose en finale du 200 m des Jeux de Paris le 8 août 2024 au Stade de France, devançant les Américains Kenneth Bednarek et Noah Lyles, qui a confié ensuite qu'il était atteint du Covd AFP/Archives

Le Botswanais Letsile Tebogo est devenu le premier sprinteur africain sacré champion olympique du 200 m, privant Noah Lyles (3e) de doublé après son titre sur 100 m. L'Américain a ensuite déclaré qu'il souffrait du covid. Tebogo (21 ans) s'est imposé en 19 sec 46, nouveau record d'Afrique, devant un autre Américain, Kenny Bednarek (19.62).

Les Américains ont quand même eu leur lot de médaille d'or avec Sydney McLaughlin-Levrone qui a battu en prime son record du monde (50 sec 37) du 400 m haies en surclassant sa grande rivale, la Néerlandaise Femke Bol, seulement troisième, et avec le hurdleur Grant Holloway enfin sacré sur 110 m haies (12 sec 99).

Deux lanceurs du sous-continent indien ont dominé le javelot, Arshad Nadeem (92,97 m) apportant au Pakistan la première médaille olympique en athlétisme de son histoire, devant le tenant du titre, l'Indien Neeraj Chopra.

. Les Chinois trop forts en "ping"

Il leur fallait un exploit, voire un miracle, mais il n'a pas eu lieu. L'équipe de France masculine de tennis de table composée des frères Félix et Alexis Lebrun et de Simon Gauzy, a été battue en demi-finale par les grands favoris chinois et visera le bronze. Dans une Arena Paris Sud électrique et malgré des temps forts par intermittence, les Bleus se sont inclinés 3 à 0 face à la "dream team" chinoise. "Il ne nous manquait pas grand-chose de temps en temps. Mais en même temps, à la fin, ça fait un gros écart", a résumé Félix, le tout frais médaillé de bronze en simple, battu de nouveau par le champion olympique Fang Zhendong.

. L'argent faute d'or à Marseille

Lauriane Nolot visait le titre mais elle n'a pu décrocher que la médaille d'argent en kite-foil, discipline qui faisait son entrée au programme olympique. Lors des finales, la Varoise de 25 ans, double championne du monde en titre, a été devancée dans la rade de Marseille par la Britannique Eleanor Aldridge.