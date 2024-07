JO-2024: Jour J pour la reine Agbégnénou, Marchand attaque son défi

La judoka Clarisse Agbégnénou, double médaillée d'or à Tokyo (individuel et par équipes), part à la conquête d'un nouveau titre pour garnir encore son palmarès mardi aux JO-2024, où Léon Marchand pourrait s'attaquer à un défi monstre à la piscine de La Défense.

La star de la gymnastique, l'Américaine Simone Biles, a l'occasion de décrocher sa première médaille de ces Jeux, sur cinq possibles, lors de la compétition par équipes.

Les triathloniens devront attendre, après le report de l'épreuve masculine de mardi à mercredi, pour cause de pollution encore trop élevée de la Seine.

. Le défi de Marchand

Le Français Léon Marchand participe à une épreuve de natation du 400m quatre nages individuel masculin lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 à la Paris La Defense Arena à Nanterre, à l'ouest de Paris, le 28 juillet 2024 AFP

En or sur 400 m 4 nages dimanche soir, Léon Marchand s'est lancé un défi à la hauteur de son talent: réaliser le doublé 200 m brasse-200 m papillon, qui impliquerait quatre courses mardi et, en cas de qualification, deux finales mercredi. Le nageur devrait donc vivre une journée bien chargée avec en matinée les séries des deux courses puis, s'il se qualifie, les deux demi-finales en soirée (avec un écart de 12 minutes entre les deux courses). Le lendemain, la première finale est programmée à 20h36, la seconde à 22h15. Le test réussi lors des Championnats de France en juin lui a ouvert l'appétit pour les Jeux.

. Agbégnénou pour le bis

"Le dossard or, je vais le poser sur la table et je vais aller le chercher": Clarisse Agbégnénou, 31 ans, part à la conquête d'un nouveau titre olympique en individuel. Devenue mère en 2022, elle avait époustouflé la planète judo l'année suivante, avec un 6e titre mondial. Le danger surgira dès le premier tour, face à l'Israélienne Gili Sharir, victorieuse du Grand Chelem de Paris 2023.

. Première pour Biles ?

L'Américaine Simone Biles participe à l'épreuve des barres asymétriques lors des qualifications féminines de gymnastique artistique aux JO-2024 à l'Arena Bercy à Paris, le 28 juillet 2024 AFP

Simone Biles a l'occasion de remporter sa première médaille de ces Jeux, sur cinq possibles, lors de l'épreuve par équipes. En l'absence des Russes, les Américaines ont l'ambition de monter sur la plus haute marche du podium. Un titre serait le cinquième pour Biles, un retour éclatant aux Jeux trois ans après son effondrement mental à Tokyo.

. Le triathlon masculin reporté pour cause de pollution

L'épreuve masculine du triathlon a été reportée de mardi à mercredi, le même jour que l'épreuve féminine, en raison d'une eau de la Seine encore trop polluée au moment des dernières analyses, ont annoncé trois heures avant le départ les organisateurs. Les deux entraînements de "familiarisation" dans la Seine prévus dimanche et lundi, avaient déjà été annulés pour cause de pollution.

Les Français Dorian Coninx, Léo Bergère et Pierre Le Corre visent l'or après une déconvenue à Tokyo. Le Britannique Alex Yee et le Néo-Zélandais Hayden Wilde, médaillés d'argent et de bronze à Tokyo en 2021, ainsi que l'Australien Matthew Hauser et le Portugais Vasco Vilaca, entendent gâcher la fête des locaux.

. Les Bleues du hand en scène

Les Bleues du hand, tenantes du titre olympique, ont déjà entrouvert les portes des quarts de finale, grâce à leurs succès sur la Hongrie (31-28) et les Pays-Bas (32-28). Un succès sur le Brésil leur assurerait la première place du groupe B.

. Le Japon pour parfaire les automatismes

Auteurs d'une entrée en scène convaincante face au Brésil, les basketteurs français affrontent le Japon, au stade Pierre-Mauroy de Lille, un adversaire a priori à leur portée.

Les Français devront notamment soigner leur entame et parfaire leur jeu offensif, en progrès face aux Brésiliens mais encore éloigné du niveau d'un candidat à une médaille olympique. Ils devront notamment trouver les articulations pour bien servir les deux "tours intérieures", Victor Wembanyama (2,24 m) et Rudy Gobert (2,16 m).