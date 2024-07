JO-2024: la flamme entame sa traversée de Paris

Le cavalier Thibaut Vallette (c), chef des écuyers du Cadre noir de Saumur et médaillé d'or aux JO de Rio en 2016, porte la flamme olympique lors du défilé militaire avenue Foch, le 14 juillet 2024 à Paris

À la Fête nationale se mêle la fête olympique: la flamme olympique a entamé dimanche son parcours dans Paris, à l'issue du défilé du 14-Juillet, avec un premier relais assuré par Thierry Henry, ex-icône des Bleus, 12 jours avant la cérémonie d'ouverture.

La course de la flamme a débuté à 11h45 sur l'avenue Foch, en clôture d'une parade militaire au format réduit pour l'occasion.

Dans le tableau final du défilé militaire, elle a fait son apparition dans la main du cavalier Thibaut Vallette, chef des écuyers du Cadre noir de Saumur et médaillé d'or à Rio en 2016. Le flambeau a ensuite été transmis devant la tribune présidentielle à un groupe de jeunes puis apporté sur les Champs-Élysées où Thierry Henry a démarré le relais.

"Court mais sympa"

Sur la "plus belle avenue du monde", avec en perspective un grand drapeau français flottant sous l'Arc de Triomphe, le sélectionneur de l'équipe de France olympique de football, tout de blanc vêtu, a été le premier relayeur à brandir la flamme, applaudi par quelques centaines de spectateurs.

"C'est sympa! Court mais sympa. C'est le début des Jeux, c'est bien que ce soit Thierry Henry qui soit le premier, il a eu une grosse place en équipe de France, il a apporté beaucoup de valeurs et le foot est important pour les Français", réagit Aude Domino, professeure d'EPS à l'Institut des Jeunes aveugles de Paris, alors que la flamme partait vers l'Assemblée nationale.

La flamme doit parcourir le cœur de la capitale pendant presque 12 heures, jusqu'à l'Hôtel de Ville où elle passera la nuit avant de reprendre son voyage parisien qui s'achèvera lundi soir (20h45) place de la République, avec un concert gratuit.

En deux jours, elle doit parcourir environ 60 kilomètres, portée par quelque 540 relayeurs - 200 dimanche, 340 lundi - et encadrée par 1.600 policiers et gendarmes, parmi 18.000 forces de l'ordre mobilisées pour l'événement.

Fichier vidéo Sur l'avenue des Champs-Élysées, son passage suscitait dimanche matin un intérêt très modéré de spectateurs plutôt venus pour les avions de la patrouille de France.

"Je ne savais même pas qu'elle passait ici. Je suis plutôt l'évolution de la mise en place du dispositif des Jeux, les gradins, l'impact que ça aura sur nous, et pas la flamme à vrai dire", a ainsi dit Manon Skura, étudiante de 22 ans.

Inconnus et personnalités

Un test grandeur nature, à plus d'un titre, avant la cérémonie du 26 juillet qui présentera les mêmes défis: faire vibrer et rassurer sur l'aspect sécuritaire et logistique, dans un cœur de capitale qui s'agace déjà des perturbations de circulation.

Carte retraçant l'itinéraire du relais de la flamme olympique dans Paris les 14, 15 et 26 juillet 2024 AFP

Parmi les relayeurs, des inconnus et de nombreuses personnalités, dont la sprinteuse Marie-José Pérec, l'humoriste Jamel Debbouze, le journaliste Gilles Bouleau...

Tous les grands monuments parisiens auront droit à la flamme, à l'exception des sites de compétition (Concorde, Invalides, tour Eiffel), où les préparatifs empêchent son passage.

Si le feu d'artifice sera bien tiré de la tour Eiffel ce dimanche soir, la mairie insiste sur le fait qu'il ne sera visible que de loin ou à la télévision, mais pas du Champ-de-Mars ou du Trocadéro, inaccessibles.

Ce spectacle pyrotechnique, conçu comme une série "d'hommages à la capitale et aux valeurs de l'olympisme", selon la mairie de Paris, sera lancé une fois la flamme arrivée sur le parvis de l'Hôtel de Ville, aux alentours de 23h10, pour clôturer un concert et allumer le chaudron.

La flamme passera la nuit dans les salons dorés de l'Hôtel de ville, où le public préalablement inscrit pourra venir la veiller toute la nuit, de 00h30 à 05h00.

La Seine à Paris, le 10 juillet 2024 AFP

Traversant la Seine, où s'est baignée samedi la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, elle éclairera ensuite les grands symboles de la rive gauche (Assemblée nationale, Sénat, Panthéon, Sorbonne, Notre-Dame) avant de revenir rive droite (place des Vosges, Bastille, canal Saint-Martin, Louvre, Centre Pompidou).

Un défilé annoncé comme grandiose et gai, avec bal populaire, concerts et animations en tous genres.

Quartiers chic et populaires

Lundi matin, le relais s'élancera dès 08h15 de la porte de la Chapelle, où s'élève désormais l'Arena, seul équipement construit pour les JO intra-muros, pour un nouveau tour de Paris, cette fois dans les arrondissements extérieurs.

Des danseuses devant le cabaret du Moulin Rouge lors de l'inauguration de ses nouvelles ailes, le 5 juillet 2024 à Paris AFP

A Montmartre, après le Sacré-Coeur, les danseuses du Moulin Rouge, qui a retrouvé ses ailes tombées en avril, la salueront d'un inévitable French Cancan (09h20).

De l'ouest chic - Arc de Triomphe, Trocadéro, île aux Cygnes - aux quartiers plus populaires de la Butte-aux-Cailles et de Belleville, avec un hommage en chorale à sa plus célèbre figure, Édith Piaf, les organisateurs promettent "deux jours de festivités inoubliables".

De quoi oublier la situation politique du pays, qui a plongé les JO dans une zone d'incertitudes ?

Lancé avec éclat le 8 mai à Marseille, le parcours olympique a depuis été éclipsé par les soubresauts politiques, déclenchés par la victoire du Rassemblement national aux Européennes et l'annonce surprise de la dissolution.