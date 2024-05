JO-2024: "le coup d'envoi des Jeux, c'est à Marseille", se félicite le maire Benoît Payan

"Le coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août), c'est à Marseille, c'est le 8 mai", se félicite le maire de la deuxième ville de France, Benoît Payan, dans un entretien à l'AFP, promettant quelque chose "de géant et d'extraordinaire".

"Ça va être époustouflant, mais pour tout le monde", a assuré le maire (divers gauche) de la ville, insistant sur la gratuité à 100% de cette grande fête pour l'arrivée de la flamme olympique mercredi à Marseille, à bord du mythique trois-mâts Belem.

Fichier vidéo QUESTION: Marseille est-elle prête pour cet événement? Dans quel état d'esprit êtes vous?

REPONSE: "Il y a cette tension, ce compte à rebours qui est lancé, et l’arrivée de la flamme ce sera l'apothéose. Le coup d'envoi des Jeux, c'est à Marseille, c'est le 8 mai. On va offrir quelque chose de géant et d’extraordinaire. On va faire du beau, du grandiose, du sobre et du populaire en même temps. Pour aller voir la cérémonie d’ouverture à Paris, ça coûtera jusqu’à 2.700 euros la place. Nous, ce sera gratuit du matin jusqu'au concert du soir, pour tout le monde. On est parti du principe que les Jeux, c'est pour tout le monde, que les Jeux ne peuvent pas être réservés à celles et ceux qui ont de l'argent et peuvent se payer des billets très chers.

Participer à la fête, voir le concert le soir, voir le Belem arriver, voir la parade maritime en mer, ça va être quelque chose d'époustouflant, mais pour tout le monde. On tenait vraiment à ça. C'est dans l'ADN de cette ville, le partage, la solidarité, la fraternité".

Q: Comment Marseille a obtenu d'accueillir la flamme?

R: "On est la plus vieille ville du pays. Marseille a été Marseille avant que la France ne soit la France. Elle a été fondée il y a 2.600 ans par des Grecs et donc, dans notre candidature, dans l'Histoire, dans le récit, il y a ce parcours de femmes et d'hommes partis de Grèce il y a des milliers d'années pour venir fonder Marseille. Il y a ce fil rouge. Pour nous, c'était très important de raconter cette histoire très méditerranéenne, cette histoire de vent, de voile, de mer, qui fait partie de notre identité. Et on s'est appuyé sur notre expérience. La venue du pape à Marseille (en septembre 2023) a été un événement qui a suscité énormément d'engouement, avec des centaines de milliers de personnes dans la rue. Pareil pour la Coupe du monde de rugby (fin de l'été 2023). On a su montrer qu'on était capables d'organiser des événements à portée internationale. On sait allier le populaire, la tranquillité et la sécurité, c'est un métier, nous on sait faire ça, et c'est aussi pour ça qu'on a été choisis pour accueillir la flamme".

Le maire de Marseille, Benoit Payan, en marge de la visite du pape dans la cité méditerranéenne, le 22 septembre 2023 AFP/Archives

Q: Qu'est-ce que Marseille attend de cette arrivée de la flamme et de ces JO?

R: "Les retombées pour la ville seront extraordinaires. Pour nous, l'arrivée de la flamme, c'est un investissement d'un million d'euros, pour un milliard de téléspectateurs et 100 millions d'euros de retombées économiques. Tout le monde va avoir les yeux braqués sur Marseille. On attend des centaines de milliers de personnes dans la rue. De même, la marina olympique (NDLR: Marseille accueillera les épreuves de voile), c'est quelques dizaines de millions d'euros, pour des dizaines et des dizaines d'années. L'idée c'était de faire le plus sobre et le plus beau possible, et tout le monde doit en profiter. Je voulais vraiment des Jeux sobres, qui ne coûtent pas cher et qui rapportent beaucoup, et je crois qu'on va y arriver.