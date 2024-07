JO-2024: Macron exprime "la gratitude de la nation" aux forces de l'ordre

Emmanuel Macron a félicité samedi les forces de l'ordre chargées d'assurer la sécurité pendant les Jeux Olympiques, saluant leur "mobilisation extraordinaire" et leur témoignant "la gratitude de la nation".

"Je tenais à vous exprimer la gratitude de la nation, ma gratitude, à vous dire que cela n'aurait pas été possible sans les investissements et tout le travail que vous avez réussi à effectuer ces dernières années et votre extraordinaire engagement et détermination", a-t-il déclaré lors d'un déplacement au centre d'information et de commandement de la direction de l'ordre public et de la circulation à la Préfecture de police de Paris.

"Ces Jeux sont possibles parce qu'il y a au total 250.000 forces de sécurité intérieure qui passeront l'été à protéger, à surveiller", a-t-il rappelé.

Le président Emmanuel Macron salue une policière, le 27 juillet 2024 à Paris POOL/AFP

Rien que pour la cérémonie d'ouverture, quelque 45.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, un nombre inédit pour un évènement public.

La cérémonie a "offert au monde entier un spectacle extraordinaire, unique au monde et dans l'histoire des Jeux qui, je crois, a rendu nos compatriotes extrêmement fiers", a relevé Emmanuel Macron, soulignant "le formidable spectacle (...)que les artistes et les athlètes ont donné".

Mais il s'agissait aussi d'"un trésor et un exploit de sécurité que vous avez collectivement réussi et dont je veux vous remercier", a-t-il insisté.

Le président Emmanuel Macron (C) s'exprime lors d'un déplacement au centre d'information et de commandement de la direction de l'ordre public et de la circulation à la Préfecture de police de Paris, le 27 juillet 2024 POOL/AFP

"Ce que ce que vous avez fait (vendredi), tout le monde le disait il y a sept ans, c'était impossible à faire", a rappelé Emmanuel Macron qui a ensuite salué un par un les membres des forces de l'ordre présents.

Le chef de l'Etat doit se rendre ensuite à l'Arena Champs de Mars où va se disputer la finale de judo pour les moins de 60 kilos avec le Français Luka Mkheidze qui pourrait apporter sa première médaille d'or à la France.

Les Jeux olympiques se tiennent à Paris jusqu'au 11 août et les paralympiques du 28 août au 8 septembre.