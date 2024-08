JO: un appel interreligieux pour la paix devant Notre-Dame

Sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les représentants des grandes religions ont célébré dimanche matin, avec le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach, les idéaux de paix et de fraternité qu'ils partagent.

"Dans le véritable esprit olympique, je vous appelle tous, quelle que soit votre foi, à vous joindre aux athlètes dans cet appel à la paix" que sont les Jeux olympiques, a lancé Thomas Bach au démarrage de cette rencontre sans pompe ni rituels.

"Partagez cet appel à la paix dans toutes vos communautés", pour que "les milliards d'amoureux du sport et d'amoureux de la foi se réunissent", a-t-il indiqué devant des bénévoles du centre multiconfessionel du village olympique et des personnalités dont la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et la maire de Paris Anne Hidalgo.

Les responsables religieux se sont succédé pour se féliciter de cette immersion dans le monde du sport, via notamment le centre multiconfessionel du village olympique.

"Puissions-nous collectivement et durablement vivre en fraternité comme aujourd'hui. Puissions-nous retrouver le rire partagé qui raconte le bonheur des âmes et des coeurs", a déclaré le grand rabbin de France Haïm Korsia.

"Quand l'âme vit au plus près de son corps, à coup sûr c'est le meilleur de l'homme qui s'exprime", a souligné Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris.

"Ce sont des moments (de) fraternité, d'échanges avec les athlètes, avec le staff ou en entre nous, en interreligieux, qui sont assez extraordinaires, je dois vous le dire", a expliqué à l'AFP Najat Benali, la présidente des associations des mosquées de Paris, après son intervention.

"Je ne regarde plus les informations depuis une semaine. Je n'ai pas envie d'être pollué par de mauvaises nouvelles tellement on vit quelque chose que je trouve formidable. J'espère vraiment que cet esprit demeurera", a-t-elle ajouté.

"Dès qu'on est dans le village, la fatigue part", a confirmé Aboubakar, un bénévole musulman du centre multiconfessionnel, venu assister à la rencontre. Etre au village "c'est un peu comme faire un pèlerinage, on voit des gens de toutes les nations et on est heureux".

"Quand les sportifs et leurs supporters se comportent en compétiteurs véritablement fraternels, et non en adversaire, ils deviennent source d'inspiration pour toute l'humanité", a résumé Lama Jigme Thrinle Gyatso, le co-président de l'Union bouddhiste de France.

La rencontre a eu lieu à l'initiative de Thomas Bach. En 1924, une rencontre inter-confessionnelle avait déjà été organisée pour les JO de Paris, à la demande de Pierre de Coubertin.