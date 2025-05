Joe Biden diagnostiqué d'une forme "agressive" d'un cancer de la prostate

L'ancien président américain Joe Biden a été diagnostiqué d'une forme "agressive" d'un cancer de la prostate, ont annoncé dimanche ses services, précisant que le démocrate de 82 ans présentait une "métastase à l'os".

"Bien que cela représente une forme plus agressive de la maladie, le cancer semble être hormonodépendant, ce qui permet une gestion effective" de la maladie, déclare le bureau de Joe Biden dans un communiqué transmis à l'AFP.

Joe Biden a quitté la Maison Blanche en janvier après avoir renoncé à l'été 2024 à se présenter à sa réélection sur fond d’inquiétudes quant à son état de santé, et alors qu'un livre à paraître mardi raconte par le menu son lent déclin physique et cognitif au fil de son mandat.

L'ancien locataire de la Maison Blanche a été diagnostiqué vendredi. Selon le communiqué, son cancer est de niveau 9 sur le score de Gleason, qui évalue les niveaux d'agressivité de cancers de la prostate sur une échelle allant jusqu'à 10.

Le cancer de la prostate est le plus courant chez les hommes et représente 15% de l'ensemble des cancers masculins. La prostate est une glande masculine dont la fonction principale est de produire un liquide qui entre dans la composition du sperme.

"Le cancer de la prostate est une tumeur maligne qui évolue généralement lentement, à partir de cellules de la glande prostatique devenues anormales", selon l'association française Fondation pour la recherche sur le cancer.

Les cancers hormonodépendants de la prostate, comme celui qui touche Joe Biden, ont quant à eux besoin d'androgène - une hormone masculine - pour se propager, et cessent de croître lorsque celle-ci est absente, explique l'Institut national du cancer aux Etats-Unis.

"Le président et sa famille évaluent les options de traitement avec ses médecins", précise le communiqué.

Une question politique

La publication samedi par le média Axios d'une bande sonore datant de 2023 et dans laquelle le président d'alors perd le fil de grandes dates de sa vie, a remis en lumière le déclin de ses capacités.

Le livre-enquête devant paraître mardi raconte en outre comment la Maison Blanche a caché au monde les faiblesses grandissantes d'un président qui s'est longtemps accroché à sa tentative de réélection.

Joe Biden a récemment nié avoir subi un déclin cognitif à la fin de son mandat.

"Rien ne permet d'affirmer cela", a-t-il déclaré début mai à ABC. "Après m'être retiré de la course à la présidentielle, j'ai encore été président durant six mois, et j'ai fait du bon boulot. Mais ce qui a effrayé tout le monde ça a été ce débat."

Sa santé était une question politique depuis longtemps, et Donald Trump avait pris l'habitude de le surnommer "Joe-l'endormi".

"Je connais des gens qui ont 89, 90, 92, 93 ans, et qui vont parfaitement bien. Mais Joe n'était pas l'un d'eux, et il fait beaucoup de dissimulation", a attaqué l'actuel président de 78 ans vendredi, dans son avion de retour du Moyen-Orient. "Tout le monde se retenait, y compris la presse."

Joe Biden, dans ses dernières semaines au pouvoir, avait déserté la scène publique et se tenait éloigné de la presse, y compris lors d'un voyage en Angola en décembre durant lequel il avait semblé s'endormir en public.