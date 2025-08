Jubilé: plus d'un million de fidèles à la messe de clôture du pape

Le pape Léon XIV célèbre le 3 août 2025 une messe en plein air devant plus d'un million de jeunes pèlerins, en clôture d'un Jubilé qui a attiré des catholiques du monde entier près de Rome. Les célébrations qui ont duré une semaine s'achèvent ce dimanche, point culminant de l'année sainte du Jubilé, au lendemain d'une veillée géante dans le vaste espace ouvert en périphérie de la ville. Samedi soir, avant la veillée, les organisateurs ont fait état de la présence de 800.000 personnes. Dimanche, le Vatican a annoncé que ce nombre était passé à un million de personnes. La plupart des participants ont dormi à même le sol sous des tentes, dans des sacs de couchage ou sur des nattes, en attendant la messe de dimanche sous un ciel ensoleillé. Au son de la musique d'une chorale, des évêques vêtus de vert ont commencé à remplir l'énorme scène - couverte d'une arche dorée et d'une croix massive - avant que le pape, arrivé par hélicoptère, ne commence la messe. Le Vatican a indiqué que 450 évêques et environ 700 prêtres participaient à la messe. L'atmosphère festive a atteint son apogée samedi, avant la veillée, et la chaîne de télévision italienne Rai l'a qualifiée de "Woodstock" catholique. Des centaines de milliers de jeunes ont campé sur le site poussiéreux en plein air, grattant des guitares ou chantant, roupillant, tandis que la musique fusait de la scène où une série de groupes religieux divertissaient la foule. - "Tellement heureux" - Le pape a été accueilli par des cris et des applaudissements assourdissants après son arrivée en hélicoptère samedi, alors qu'il faisait le tour du site en papamobile. D'une superficie de plus de 500.000 mètres carrés, le terrain a la taille d'environ 70 terrains de football. Andy Hewellyn, un étudiant britannique, s'est installé devant un immense écran installé pour ceux qui se trouvent loin de la scène. "Je suis tellement heureux d'être ici, même si je suis un peu loin du pape. Je savais à quoi m'attendre", a-t-il dit à l'AFP. "L'essentiel, c'est que nous soyons tous ensemble", a-t-il assuré. Le pèlerinage des jeunes a eu lieu environ trois mois après le début du pontificat de Léon et 25 ans après que l'ancien pape Jean-Paul II ait organisé le dernier rassemblement similaire à Rome. L'Eglise a prévu une série d'événements pour les jeunes pèlerins au cours de la semaine, notamment la transformation du Circus Maximus - où se déroulaient les courses de chars dans la Rome antique - en un confessionnal en plein air. ams/cn /pz