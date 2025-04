Jugement Le Pen/RN: faibles mobilisations à l'appel d'ONG et syndicats pour l'"Etat de droit"

Rassemblement pour défendre "la démocratie" et l'"Etat de droit" le 12 avril 2025 à Paris

Les rassemblements prévus samedi dans plusieurs villes de France pour défendre "la démocratie" et l'"Etat de droit" n'ont que faiblement mobilisé, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Après les attaques contre la justice ayant suivi la condamnation de plusieurs responsables du RN, au moins une quarantaine de manifestations étaient organisées à l'appel de plusieurs syndicats et associations.

A Marseille, le rassemblement initialement prévu à 14h00 devant la préfecture a finalement été annulé, trop peu d'associations ayant répondu présentes.

Fichier vidéo À Metz, seules quelques dizaines de personnes se sont déplacées dans la matinée. A Bordeaux, la manifestation a rassemblé 260 personnes, selon la préfecture, bien moins que celle défendant la culture rave qui a, elle, mobilisé 3.100 personnes.

A Nantes, environ 200 personnes étaient réunies en milieu d'après-midi devant le palais de justice.

A Arras, 80 personnes se sont rassemblées, selon les organisateurs. Pour David Noël, président de la Ligue des droits de l'Homme du Pas-de-Calais, "ce n’est pas si mal car cela s’est organisé assez rapidement".

A Lyon, quelque "200 personnes" ont manifesté, selon la préfecture.

A Paris, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à République vers 17H00, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les manifestants brandissaient des pancartes "touche pas à mon état de droit", "démocratie menacée, réagissons", ou "menacer l'état de droit, c'est menacer la démocratie".

Marine Le Pen arrive à une audience de son procès pour détournement de fonds publics, le 31 mars 2025 à Paris AFP

L'appel lancé par une trentaine d'organisations de la société civile visait à réagir aux propos du RN contre la "tyrannie des juges" après la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics, le 31 mars en première instance, qui l'empêche à ce stade de concourir à la présidentielle 2027 en raison de l'application immédiate d'une inéligibilité de cinq ans.

Parmi ces organisations, SOS Racisme, France Terre d'asile, la Ligue des droits de l'Homme, la Cimade, SOS Homophobie, Oxfam, Greenpeace ou encore la CGT et Solidaires.

Najat Vallaud-Belkacem, présidente de France Terre d'Asile, a notamment appelé à Paris à applaudir "les juges qui sont menacés de violence, de mort, par la clique de fraudeurs de Marine Le Pen".

Le président de SOS Racisme Dominique Sopo (C) s'exprime à l'occasion d'un rassemblement pour défendre "la démocratie" et l'"Etat de droit" le 12 avril 2025 à Paris AFP

"Nous n'acceptons pas que l'indépendance de la justice soit attaquée", a aussi lancé Dominique Sopo, le président de SOS Racisme.

Les organisateurs ne s'attendaient pas à drainer des foules, une semaine après la mobilisation lancée par Les Ecologistes et La France insoumise (3.000 personnes à Paris) et boudée par toutes les principales organisations syndicales, les socialistes et les communistes.

"Les délais étaient trop courts pour s'organiser alors que l'appel a été rendu public mardi", a souligné Aurélien Boudon (Solidaires).

Si les autres grandes centrales syndicales ne se sont pas jointes à l'appel (CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC ou Unsa), les différentes formations de gauche ont, elles, répondu présentes.

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure participe à un rassemblement pour défendre "la démocratie" et l'"Etat de droit" le 12 avril 2025 à Paris AFP

Le Parti socialiste était représenté à Paris par son Premier secrétaire Olivier Faure, qui a rappelé qu'il n'y a "pas de démocratie sans pouvoir et contre-pouvoir". "La justice en fait partie. Et donc, il était légitime qu'on soit là aujourd'hui à l'appel d'organisations non gouvernementales, de syndicats qui défendent justement ces principes qui nous gouvernent, qui doivent continuer de nous gouverner", a-t-il déclaré à l'AFP.

Marine Tondelier (Les Ecologistes) et Fabien Roussel (PCF) devaient participer à d'autres mobilisations, en régions. Quant à La France insoumise, elle a indiqué soutenir "toutes les initiatives prises contre l'extrême droite et ses attaques contre la République".

