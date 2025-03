Kiev campe sur ses positions et refuse toute trêve sans garanties

Comme en écho aux propos du président américain qui avait affirmé que son homologue ukrainien n'était "pas prêt pour la paix", le Kremlin, qui avait ordonné en février 2022 l'invasion de l'Ukraine, a assuré lundi qu'il fallait "forcer Zelensky" car "il ne veut pas la paix".

L'altercation vendredi entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et son vice-président JD Vance dans le Bureau ovale de la Maison Blanche avait tourné autour des garanties de sécurité réclamées par l'Ukraine avant de signer un accord voulu par Washington sur l'accès des États-Unis aux minerais ukrainiens.

Imaginons qu'une semaine après, les Russes recommencent à nous tuer et que nous ripostions, ce qui serait totalement compréhensible. Qu'est-ce qui se passera ? Volodymyr Zelensky

Quant aux alliés européens de Kiev, le président français Emmanuel Macron a évoqué l'idée dimanche d'une première trêve d'un mois "dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques", une initiative sur laquelle Londres a aussitôt souligné qu'il n'y avait "pas d'accord" à ce stade. Un sommet à Bruxelles jeudi sera consacré à l'Ukraine et aux questions de sécurité européenne.

Mais "ce sera un échec pour tout le monde si l'Ukraine est forcée à un cessez-le-feu sans de sérieuses garanties de sécurité", a souligné Volodymyr Zelensky dans la nuit de dimanche à lundi devant la presse à Londres. "Imaginons qu'une semaine après, les Russes recommencent à nous tuer et que nous ripostions, ce qui serait totalement compréhensible. Qu'est-ce qui se passera ?", a-t-il poursuivi. Il a pris pour exemple les cessez-le-feu successifs déclarés dans le cadre des accords dits de Minsk dans l'est de l'Ukraine, entre 2015 et l'invasion russe massive de février 2022.

"Les Russes diront la même chose qu'il y a 10 ans, que ce sont les Ukrainiens qui ont violé le cessez-le-feu. Nous fournirons la preuve que c'était eux. Et qui bénéficiera de cela ? Les Russes et absolument pas nous, pas les États-Unis, pas le président américain, ni nos collègues européens", a ajouté M. Zelensky.

Par ailleurs, il a estimé qu'il ne sera "pas si facile" de le remplacer à la tête de l’État ukrainien, à moins de l'"empêcher de candidater" à de nouvelles élections. Le président américain Donald Trump avait récemment accusé M. Zelensky d'être un "dictateur sans élection", au motif que la présidentielle de 2024 avait été ajournée en raison de la guerre. Et son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, est revenu à la charge dimanche en suggérant que la personne de M. Zelensky pourrait être le "vrai problème" s'il ne se soumettait pas à la vision de Washington.

Ambiance "d'interrogatoire" communiste

Volodymyr Zelensky a rappelé avoir déjà offert sa démission en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan et de la paix, qui signifieraient qu'il a "accompli (sa) mission". Les Ukrainiens peuvent "oublier" l'idée d'une adhésion à l'Otan, avait lancé Donald Trump la semaine dernière, avant même d'accueillir Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche pour cette altercation qui a sidéré le monde.

L'ancien président polonais Lech Walesa, icône de la lutte contre le régime communiste et Prix Nobel de la Paix 1983, a fait part de son "effroi et dégoût" quant à cet épisode, dont l'ambiance rappelle selon lui celle "des interrogatoires menés par les services de sécurité et celle des salles des tribunaux communistes".

"Nous sommes choqués que vous ayez traité le président Volodymyr Zelensky de la même manière", a déclaré M. Walesa dans une lettre ouverte à Donald Trump, cosignée par une quarantaine d'anciens prisonniers politiques de l'époque communiste en Pologne.

Jamais le risque d'une guerre sur le continent européen, dans l'Union européenne, n'a été aussi élevé. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères

Quant à la gratitude, plus qu'aux États-Unis, elle est due "aux héroïques soldats ukrainiens qui ont versé leur sang pour défendre les valeurs du monde libre", a souligné l'ex-syndicaliste des chantiers navals de Gdansk.

L'avancée des Russes ralentit

À Paris, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a de son côté souligné que, plus de 35 ans après la chute des régimes communistes soutenus par Moscou en Europe, "jamais le risque d'une guerre sur le continent européen, dans l'Union européenne, n'a été aussi élevé".

"Pour mettre fin à la guerre d'agression russe en Ukraine, nous voulons que les Etats-Unis, par la pression, puissent faire venir Vladimir Poutine à la table des négociations et accepter de mettre fin une bonne fois pour toutes à ses ambitions impérialistes", a-t-il ajouté, à l'antenne de la radio France Inter.

Invités par le Premier ministre britannique Keir Starmer, quinze dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ont affiché dimanche leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie.

Sur le terrain, la guerre lancée par la Russie contre son voisin, il y a maintenant plus de trois ans continue de semer la mort et la dévastation. Le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, a indiqué lundi qu'"un missile balistique Iskander-M avec munitions à fragmentation" avait frappé samedi un centre d'entraînement de l'armée de terre dans la région de Dnipropetrovsk, à plus de 100 km de la ligne de front, faisant "des morts et des blessés".

Selon un blogueur militaire ukrainien, entre 30 et 40 soldats ont été tués et jusqu'à 90 ont été blessés. Mais, selon l'analyse par l’AFP des données fournies par l'Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW), l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine a de nouveau ralenti, avec un gain de seulement 389 km2 en février, après 431 km2 en janvier, 476 km2 en décembre et un pic à 725 km2 en novembre.

De mars 2024 à février 2025, la progression de l'armée russe est de 4.500 km2, soit 0,75% du territoire ukrainien d'avant les offensives russes, incluant la Crimée et le Donbass, au prix de pertes se chiffrant en dizaines de milliers de morts.