Kirk: tendance générale à la décrue, seule la Seine-et-Marne reste en vigilance rouge

La "tendance générale" était à la décrue vendredi soir après les inondations provoquées par la dépression Kirk et seule la Seine-et-Marne était maintenue en vigilance rouge pour les crues, a annoncé Météo-France.

Jusqu'alors en vigilance rouge également, l'Eure-et-Loir a été rétrogradé en orange, à l'instar du Loir-et-Cher voisin, malgré des pics attendus localement par endroits.

"La tendance générale est à la décrue et à la propagation des crues vers l'aval partout", résume Météo-France dans son bulletin de 22H00.

En Eure-et-Loir, près de la moitié des communes ont été concernées par les inondations dans le sillage de la dépression Kirk, et la décrue s'est amorcée lentement dans l'amont des zones touchées. A Bonneval, où le Loir avait inondé le centre-ville et forcé des dizaines d'habitants à quitter leur logement, le niveau était ainsi revenu à 20H00 à seulement 0,90 m, contre un pic à 2,13m la veille au soir.

Fichier vidéo Dans le secteur de Cloyes-les-Trois-Rivières, en aval, "la situation reste très difficile" même si le pic était en passe d'être atteint, selon un point de la préfecture d'Eure-et-Loir à 20H00. Le centre ville était envahi par les eaux du Loir et toute circulation y était impossible, a constaté un photographe de l'AFP.

D'après les relevés de l'organisme gouvernemental Vigicrues, le pic a été atteint à Cloyes aux alentours de 19H00, au niveau historiquement élevé de 1,85 m contre 1,80 m lors de la crue de janvier 1995.

Une rue inondée à Châteaudun, en Eure-et-Loir, le 11 octobre 2024 AFP

La préfecture était toutefois "en attente de confirmation pour la décrue qui, une fois entamée, devrait chuter de progressivement 50 cm jusqu'à 02H00 du matin".

Quelque 800 opérations de secours ont été réalisées depuis le début des intempéries, avec 304 personnes évacuées et mises en sécurité.

"Difficultés psychologiques"

En Seine-et-Marne, l'heure était également à la décrue vendredi, après que le Grand Morin, affluent de la Marne, est sorti de son lit la veille, noyant de nombreux secteurs.

Malgré l'embellie, la crue se prolongeait dans certains secteurs de Seine-et-Marne, comme à Crécy-la-Chapelle qui avait encore les pieds dans l'eau vendredi.

Fichier vidéo "A Crécy-la-Chapelle, nous sommes en phase de reflux mais c'est assez lent" et certains habitants "sont en difficultés psychologiques", indiquait la préfecture dans la journée.

Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, les intempéries et crues provoquées par Kirk ont à ce stade fait un blessé grave et onze blessés légers.

Evacuations préventives

Dans le Loir-et-Cher, en vigilance orange jusqu'à samedi, le niveau du Loir continuait de monter, avertissait vendredi matin la mairie de Vendôme. L'hôpital de la ville et un Ehpad ont été évacués préventivement.

Les inondations à Cloyes-sur-le-Loir, en Eure-et-Loir, le 11 octobre 2024 AFP

"Les pluies récentes en amont de Vendôme provoquent une montée des eaux décalée d'environ 24 heures", explique la mairie dans un communiqué.

En Essonne également, département en vigilance verte mais jouxtant l'Eure-et-Loir et la Seine-et-Marne, un hôpital a été évacué "par précaution" en raison de la montée des eaux de l'Yerres, a indiqué à l'AFP la préfecture.

57 patients de l'hôpital privé du Val d'Yerres sont en cours d'évacuation vers d'autres hôpitaux et cliniques. Les patients les plus critiques ont d'ores et déjà été évacués, avec l'appui d'une escorte motorisée de la police nationale de l'Essonne. Ces transferts devraient être terminés dans la soirée.

En Haute-Saône, une mini-tornade a balayé la commune de Cubry-lès-Faverney pendant quelques minutes jeudi en début de soirée, endommageant les toitures de huit maisons et un hangar selon les pompiers, sans faire de blessé.

Un magasin d'articles de pêche de Châteaudun, en Eure-et-Loir, inondé le 11 octobre 2024 AFP

Vendredi à 18H00, seuls 5.000 foyers restaient privés d'électricité après le passage de Kirk, essentiellement dans les Pyrénées-Atlantiques (4.000), a indiqué le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis. Plus de 92% des 65.000 clients privés de courant jeudi matin ont été réalimentés.

Au terme du mois de septembre le plus pluvieux depuis 25 ans, les cumuls moyens annuels de précipitations ont déjà été dépassés un peu partout en France métropolitaine.

burs-ban/gvy