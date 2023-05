Kosovo: Oudéa-Castéra dénonce le message "militant" de Djokovic à Roland-Garros

La ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, à la sortie du palais de l'Elysée, le 15 février 2023 à Paris

La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a estimé mercredi que le message de Novak Djokovic écrit après son match à Roland-Garros lundi qualifiant le Kosovo de "cœur de la Serbie", n'était "pas appropriée".

Interrogée sur France 2, la ministre, ex-directrice de la Fédération française de tennis (FFT), a indiqué que "ce n'est pas approprié". "Il ne faut pas que cela recommence", a-t-elle dit, taxant ce message de "militant" et "très politique".

Elle a précisé que la directrice du tournoi "avait pu échanger avec lui et avec son entourage", évoquant le principe "de neutralité du terrain de jeu".

Invitée à commenter l'expression de positions politiques pendant ce tournoi du Grand Chelem, comme celles des sportifs ukrainiens depuis l'invasion russe de leur pays, la ministre a souligné qu'elle ne mettait "pas les deux sujets sur le même plan".

"Quand on porte des messages qui sont de la défense des droits de l'homme, des messages qui rapprochent les peuples autour de valeurs universelles, un sportif est libre de le faire", a-t-elle dit. Mais, quand il s'agit d'un message "militant, très politique" comme celui du joueur serbe, "il ne faut pas que cela se reproduise".

A contrario, "ce qui se passe pour les Ukrainiens et Ukrainiennes sur le circuit est tellement douloureux, tellement difficile", a-t-elle expliqué.

"On peut comprendre, même si on aimerait qu'il y ait toujours du fair play jusqu'au bout de serrer la main, il y a une douleur qui est là, que je respecte", a-t-elle ajouté. Dimanche, l'Ukrainienne Marta Kostyuk n'a pas salué la Bélarusse Aryna Sabalenka à l'issue de leur match, ce qui lui a valu les sifflets du public de Roland-Garros.

Après son match remporté lundi face à l'Américain Aleksandar Kovacevic 6-3, 6-2, 7-6 (7/1), Novak Djokovic, armé de son marqueur, a inscrit quelques mots en cyrillique sur la caméra du court Philippe-Chatrier: "Le Kosovo c'est le cœur de la Serbie! Stop à la violence."

Cette sortie du N.3 mondial intervient alors que le nord du Kosovo est le théâtre depuis plusieurs jours d'affrontements entre des membres de la force internationale emmenée par l'Otan (KFOR) et des manifestants serbes qui réclament le départ de maires albanais de la localité.

La Serbie, soutenue par ses alliés russe et chinois, n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée en 2008 par son ancienne province et des tensions éclatent régulièrement entre Belgrade et Pristina.

La charte d'éthique de Roland-Garros proscrit les prises de position politique ou religieuse. Mais la FFT a publié un communiqué assez sibyllin, sans aborder la question d'une éventuelle sanction: "Les débats qui traversent l'actualité internationale s'invitent parfois en marge du tournoi, c'est compréhensible", a simplement déclaré la fédération.