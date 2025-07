La baignade dans la Seine rouvre après quatre jours de fermeture

Les trois bassins de baignade dans la Seine à Paris, qui à cause de la pluie avaient dû fermer durant quatre jours au lendemain de leur inauguration, ont rouvert jeudi, a indiqué la mairie de Paris.

Avec le retour du soleil, les drapeaux verts ont de nouveau été levés à l'entrée des sites du bras Marie (4e arrondissement, centre), de Grenelle (15e, ouest) et de Bercy (12e, est), après réception des derniers résultats des tests sur la qualité de l'eau.

Les pluies intenses de dimanche et lundi avaient contraint la mairie à fermer les bassins pendant quatre jours, dès le lendemain de leur inauguration, samedi, dans une ambiance festive.

"Selon notre protocole, s'il pleut plus de 10 millimètres en moins de 12 heures, on n'ouvre pas la baignade en attendant les résultats de la qualité de l'eau", a expliqué à l'AFP Pierre Rabadan, adjoint aux sports à la maire de Paris Anne Hidalgo, précisant qu'il avait plu 26 millimètres dimanche et lundi.

Planche dessinée sur les différents visages de la Seine, de ses sources jusqu'à la Manche AFP

L'ensemble des eaux de pluies - qui à Paris se mêlent aux eaux usées - ont pu être stockées, grâce au bassin d'Austerlitz, évitant tout déversement dans la Seine, a-t-il ajouté. Mais des déversements peuvent se produire en amont de la capitale en cas de trop fortes pluies, entraînant une pollution bactériologique de l'eau.

Samedi, plus de 2.300 visiteurs ont été comptabilisés sur les trois sites. Comme sur les plages, des drapeaux (verts, jaunes et rouges) hissés à l'entrée indiquent le débit du fleuve et la qualité de son eau.

L'été dernier, les pluies record enregistrées pendant les JO avaient souvent rendu l'eau impropre à la baignade des athlètes, notamment à cause des taux ponctuellement trop élevés de bactéries fécales (Escherichia coli et entérocoques).