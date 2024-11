La baisse des naissances en France en 2023 a été supérieure à la moyenne de l'UE

Le recul des naissances en France en 2023 a été plus important que la moyenne des pays européennes, selon une étude comparative de l'Insee.

Le nombre de naissances a reculé de 6,6% en France en 2023, passant sous la barre symbolique des 700.000 pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, rappelle l'Institut national de la statistique dans une note publiée jeudi sur son site, confirmant les chiffres annoncés en janvier.

Dans l'ensemble de l'Union européenne, 3,7 millions de bébés sont nés en 2023, soit seulement 5,5% de moins que l'année précédente.

En France, la baisse est liée à plusieurs facteurs: le nombre de femmes de 20 à 40 ans, soit en âge de procréer, a diminué et ces générations de femmes moins nombreuses procréent moins. L'Insee relève notamment qu'en 2023, la baisse des naissances concerne pour la première fois depuis 2010 les femmes de tous les âges, y compris les plus âgées.

En ce qui concerne l'Union européenne, "le nombre de naissances recule dans la plupart des pays de l'UE (22 sur 27) avec une ampleur plus ou moins forte selon les pays", précise l'Insee.

Dans le détail, la baisse s'accentue dans l'ensemble des pays de l'ouest de l'UE, zone qui comprend la France et l'Allemagne: elle est passée de -1,3% en moyenne par an entre 2019 et 2022 à -5,7% entre 2022 et 2023.

La baisse s'est aussi accentuée dans les pays de l'est de l'UE où elle était déjà marquée depuis 2019. Elle est passée de -4,5% en moyenne par an entre 2019 et 2022 à -9,3 entre 2022 et 2023.

Sur la période allant de 2019 à 2022, en revanche, la baisse avait été moins marquée en France (-1,2% en moyenne par an) que dans l'ensemble de l'Union européenne (-2,3% en moyenne par an).

Bien qu'il soit en repli, le taux de fécondité de la France reste le plus élevé de l'Union européenne, avec 1,79 enfant par femme en 2022, dernière année pour laquelle cette donnée est disponible. Il est nettement supérieur à la moyenne de l'UE, qui atteint 1,46.

A l'inverse, Malte a le taux le plus bas, 1,08.