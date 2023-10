La Bourse de Hong Kong temporairement fermée en raison du typhon Koinu

Pluie et vent violent à Hong Kong à l'approche du typhon Koinu, le 8 octobre 2023

La Bourse de Hong Kong, première place d'Asie, est temporairement fermée lundi en raison du typhon Koinu qui a provoqué de fortes pluies et de puissantes rafales de vent dans ce territoire, entraînant la fermeture des écoles.

L'alerte noire pluies, le niveau maximum, a été déclenchée lundi et maintenue en vigueur pendant six heures, avant d'être rétrogradée à 10H30 locales (02H30 GMT).

La Bourse de Hong Kong, elle, reste fermée, mais les transactions devraient reprendre à 14H00 locales (06H00 GMT).

Plus de 150 millimètres de pluie ont été enregistrés à différents endroits de Hong Kong depuis lundi minuit. Le cumul des précipitations a même dépassé les 300 millimètres dans les rues du centre financier de l'île, selon l'observatoire météorologique local.

Les habitants ont été invités à rester chez eux, tandis que le niveau d'alerte du typhon Koinu, classé T8, troisième plus haut niveau, a été abaissé en fin de matinée. Koinu se dirige désormais vers la province chinoise de Guangdong, qui comprend la ville de Canton, à l'ouest de Hong Kong.

Dimanche, environ 90 vols ont été annulés et 130 autres retardés dans ce hub asiatique en raison de la tempête, ont fait savoir les autorités aéroportuaires.

Nuages noirs chargés de pluie sur Hong Kong à l'approche du typhon Koinu, le 8 octobre 2023 AFP

Les écoles et les garderies, qui avaient reçu l'ordre de fermer dimanche, le sont également restées lundi.

Il y a un mois tout juste, l'ancienne colonie britannique avait subi le passage du super typhon Saola, classé T10, le plus haut niveau.

Une semaine plus tard, Hong Kong avait connu ses pires précipitations en près de 140 ans: des rues, des stations de métro et des centres commerciaux avaient alors été inondés et des glissements de terrain s'étaient produits.

Cap sur Hainan

"Au cours des dernières heures, Koinu s'est dirigé vers l'ouest", en direction de l'île d'Hainan, a signalé dimanche soir l'observatoire météorologique local. "Les vents de la force d'un ouragan qui lui sont associés s'éloignent progressivement des mers au sud de Hong Kong", a-t-il ajouté.

Des poteaux électriques abattus par les vents violents du typhon Koinu, le 5 octobre 2023 dans le conté de Pingtung, dans le sud de Taïwan AFP/Archives

Dans la province chinoise de Guangdong, par où Koinu devrait passer en se dirigeant vers Hainan, plus de 35.500 bateaux de pêche ont dû rentrer au port, a souligné l'agence de presse Chine nouvelle.

Des dizaines de zones côtières touristiques ont été provisoirement fermées.

Avant de toucher Hong Kong, Koinu a provoqué des pluies torrentielles et des vents record dans l'île voisine de Taïwan, y faisant au moins un mort et privant des centaines de milliers de foyers d'électricité.

Le sud de la Chine est fréquemment frappé pendant l'été et l'automne par des typhons qui se forment dans les océans chauds, à l'est des Philippines, et se déplacent ensuite vers l'ouest.

Les experts expliquent que le changement climatique a rendu plus difficile la prévision de la trajectoire des tempêtes tropicales, tout en augmentant leur intensité, avec à la clé de fortes précipitations et des crues soudaines.