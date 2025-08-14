La canicule et les incendies ne laissent aucun répit à l'Europe du Sud

Par Marie GIFFARD avec les bureaux européens de l'AFP

Des personnes fuient les flammes à Larouco, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 13 août 2025

Le sud de l'Europe n'a connu jeudi aucun répit face aux incendies: le Portugal, la Grèce, l'Italie et surtout l'Espagne, où un troisième décès a été enregistré, continuent de combattre les flammes en pleine canicule.

Le Premier ministre Pedro Sánchez a déploré "la mort d'un deuxième volontaire à León" - un homme de 36 ans, décédé jeudi matin en Castille-et-León (nord ouest) - et souligné que "la menace reste extrême" en Espagne, où Paris a envoyé deux Canadair.

Onze incendies sont classés au niveau 2 (sur 4) et celui de Zamora (en Castille-et-Léon), "où une superficie importante a brûlé (...) inquiète" beaucoup, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, à la télévision publique.

Quelque 10.700 personnes ont été évacuées depuis le début de cet épisode d'incendies, selon le ministère de l'Intérieur.

"Les pires pronostics" -

Pays en première ligne du réchauffement climatique en Europe, l'Espagne est habituée aux températures extrêmes, mais elle fait face depuis quelques années à une multiplication et une intensification des vagues de chaleurs.

Un avion tente de combattre l'incendie près du village d'Abejera, dans la province de Zamora en Espagne, le 13 août 2025 AFP

Plus de 157.000 hectares sont partis en fumée dans ce pays depuis janvier, ce qui fait déjà de 2025 la pire année après 2022 et 2012, depuis le début de l'existence (en 2006) des données du Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS).

En outre, août arrive d'ores et déjà en deuxième place des pires mois enregistrés pour les incendies avec 115.191 hectares brûlés. Plus de 70.000 hectares ont brûlé au cours des derniers jours.

La Galice (nord-ouest), la région de Valence (est) et l'Estrémadure (ouest) préoccupent également les autorités, et une quinzaine d'axes routiers sont coupés.

"Cette nuit, les pires pronostics se sont réalisés", a écrit sur X Abel Bautista, un responsable du gouvernement régional d'Estrémadure, plaçant désormais toute la région en alerte incendie 2 et demandant à la population la "prudence maximale".

Une trentaine de personnes soupçonnées d'être à l'origine des incendies, soit par négligence ou imprudence, soit intentionnellement, ont été arrêtées.

Le Portugal est lui également touché par une vague d’incendies depuis 22 jours. Jeudi en fin de journée, plus de 2.700 pompiers, épaulés par une trentaine d’appareils aériens, restaient déployés pour combattre plusieurs foyers dans le nord et le centre du pays.

Dans certains villages menacés, des habitants se sont joints aux secours pour repousser les flammes, d’après les images diffusées en direct par les télévisions locales.

Face à cette situation, le gouvernement, qui s’attend une journée de vendredi compliquée, "a décidé de prolonger la situation d’alerte, qui restera en vigueur avec toutes les interdictions" jusqu’à dimanche, a déclaré la ministre de l’Intérieur, Maria Lucia Amaral, lors d’une conférence de presse.

Ces mesures interdisent notamment l’accès à des zones forestières, certains travaux agricoles et l’usage de feux d’artifice.

De l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, les pompiers luttaient jeudi contre un important incendie de forêt dans une zone montagneuse autour de la ville touristique de Chefchaouen, au sud de Tanger (nord-ouest du pays).

- Amélioration en Grèce

En Grèce, où 20.000 hectares ont été détruits par le feu depuis juin, les pompiers sont parvenus à circonscrire l'incendie qui menaçait Patras, troisième ville du pays et principal port vers l'Italie.

Des pompiers cherchent à éteindre un feu près de Patras, en Grèce, le 13 août 2025 AFP

Il y a des foyers "épars", même si le feu est "toujours actif" dans les faubourgs est de la ville de plus de 200.000 habitants, selon les pompiers.

Ailleurs dans le pays, 600 équipes au sol et près de 30 avions bombardiers d'eau luttaient notamment sur trois autres fronts, l'île ionienne de Zante (ouest), l'île égéenne de Chios (est) et près de la ville occidentale de Preveza.

Dans les Balkans, les incendies ont tué au moins deux personnes et entraîné l'évacuation de milliers d'habitants.

En Albanie, l'un des pays les plus durement touchés, les pompiers ont lutté inlassablement contre les incendies, tandis qu'au Monténégro voisin, les conditions climatiques et le dispositif aérien engagé ont permis de maîtriser les principaux feux de forêt.

L'Angleterre a elle aussi eu à combattre un incendie, dans les landes du Yorkshire du Nord, sur environ cinq kilomètres carrés.

Une chaleur torride continue de peser sur l’Italie, relativement épargnée par les feux cet été, et où 16 villes dont Rome et Venise sont placées en alerte rouge. A Florence, le thermomètre devrait monter jusqu'à 39°C, et à Milan, jusqu’à 38°C.

Un septième jour d'une vague de chaleur encore écrasante a aussi frappé les trois quarts de la France.

Même le nord de l'Europe est affecté par la canicule: la météo exceptionnellement chaude en juillet en Finlande, en Norvège et en Suède a entraîné, selon le réseau scientifique World Weather Attribution (WWA), de nombreux évanouissements lors d'événements en plein air, saturé et surchauffé les hôpitaux, provoqué des incendies de forêt, causé de multiples noyades ou encore poussé les rennes à chercher de l'ombre dans les villes.