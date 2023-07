La canicule se poursuit sur le Sud-Est, risques élevés d'incendies dans 3 départements

La canicule se poursuivait jeudi sur le sud-est de la France, dont plusieurs départements pourraient être menacés par des risques accrus d'incendies, mais la situation pourrait s'améliorer quelque peu vendredi, selon Météo France.

Jeudi matin, la vigilance orange canicule en cours concernait toujours neuf départements: Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Gard, Hérault, Var et Vaucluse.

Sur plusieurs communes, la nuit a encore été marquée par des températures très élevées, particulièrement éprouvantes pour les organismes. A 5h30 on relevait encore 28°C à Cogolin (Var), 25°C à Nice-aéroport (Alpes-Maritimes), 25°C à Marignane (Bouches-du-Rhône), 23°C à Nîmes(Gard), 22°C à St-Auban (Alpes-de-Haute-Provence). Il faisait également très chaud en Corse avec des températures souvent comprises entre 24 et 26°C.

Dans la journée, les départements en vigilance orange connaîtront encore des températures dépassant souvent les 35 degrés, qui pourraient atteindre régulièrement les 36/38°C, avec des pointes jusqu'à 40 degrés dans le Var.

Une alerte orange, synonyme d'un "danger de feux élevé", a été déclenchée pour les feux de forêts sur les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse, pour ce jeudi et vendredi.

Sur ces régions, les températures de la nuit de jeudi à vendredi resteront très élevées, avec des minimales souvent comprises entre 22 et 26 degrés.

Mais la situation devrait progressivement s'améliorer dans la journée de vendredi. Plusieurs départements devraient redescendre en vigilance jaune canicule (Hérault, Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute Provence) à 6h vendredi, même si cela reste encore à confirmer, précise Météo France.

"Les températures maximales seront en baisse, annonçant la fin de l'épisode caniculaire sur une grande partie des départements du sud-est", indique l'institut de prévisions météorologiques.

Sur le reste du pays jeudi, au nord de la Loire, les nuages domineront, principalement de la Bretagne aux Hauts-de-France.

Quelques faibles précipitations éparses pourront d'ailleurs tomber sur la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais en cours de journée.

Le ciel sera seulement voilé des Pays de la Loire et Poitou-Charentes au Nord-Est et le temps restera sec. Des entrées maritimes seront encore présentes sur le Sud-Ouest, principalement au sud de la Garonne, elles se résorberont lentement au fil des heures. Quelques nuages bas masqueront temporairement le ciel en début de journée sur la Côte d'Azur.

Sur le reste de la moitié Sud, le soleil brillera largement du matin au soir dans des conditions estivales, mais parfois encore caniculaires sur le pourtour méditerranéen et la Corse.

Un vent modéré de secteur ouest se mettra en place l'après-midi sur le littoral varois et sur les caps corses.

Les températures minimales varieront de 10 à 15 degrés sur la moitié nord et de 13 à 19 sur la moitié sud, 22 à 26 aux abords de la Méditerranée. Les maximales iront généralement de 25 à 31 degrés, 19 à 23 en Bretagne et près de la Manche, et jusqu'à 32 à 36 degrés sur le Sud-Est.