La CGT veut que le 10 septembre "soit une première étape réussie" et appelle à "construire la grève"

La CGT a dit mercredi souhaiter que le mouvement du 10 septembre soit "une première étape réussie" et appelle "à construire la grève partout où c'est possible", tout en appelant à une autre journée de mobilisation "unitaire" avec les autres syndicats, à l'issue d'une réunion de son instance dirigeante.

"Un mouvement citoyen a émergé contre la violence sociale et c'est une très bonne nouvelle", a déclaré à l'AFP à propos du mouvement né sur les réseaux sociaux Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT.

"Suite au (projet de) budget Bayrou, il y a de quoi être en colère et nous sommes en colère", a souligné le responsable syndical après le comité confédéral national (CCN) qui s'est tenu mardi et mercredi.

"La CGT a décidé de contribuer à sa réussite à partir des entreprises et de débattre avec les salariés de la grève, en assemblée générale et en réunion d'information", a-t-il expliqué.

Le syndicat Solidaires avait appelé plus tôt mercredi à la mobilisation le 10 septembre.

"La CGT et Sud Solidaires appellent à la grève le 10 septembre. Des sections de FSU en font autant. La France du travail écrit son calendrier de libération du libéralisme. Le 8 septembre : on vote pour faire partir Bayrou. Le 10 septembre : on agit pour faire partir Macron", a réagi le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sur X.

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet s'était montrée prudente vendredi par rapport à ce mouvement qu'elle juge "nébuleux", redoutant un "noyautage de l'extrême droite".

La CFDT a pour sa part décidé de ne pas se joindre à ce mouvement, et avait annoncé mardi qu'elle proposerait elle aussi de son côté une autre date de mobilisation pour septembre.

Le chef de file de FO Frédéric Souillot se tient également "à distance" du mouvement du 10 septembre. Son organisation se déterminera lors de l'intersyndicale de vendredi.

Lors de cette réunion, la CGT "proposera d’appeler en septembre à une journée interprofessionnelle unitaire de mobilisation, de grève et de manifestations, et de construire un processus dans la durée pour gagner un budget à la hauteur des besoins", selon le communiqué de son instance dirigeante.