La Chine lance de nouveaux exercices de blocus de Taïwan

L'armée chinoise a annoncé mardi avoir mobilisé des forces terrestres, navales et aériennes autour de Taïwan, pour des manœuvres militaires de grande ampleur simulant un blocus de l'île, dont les initiatives en faveur de l'indépendance conduiraient à "la guerre", a averti Pékin.

Les forces armées chinoises "se rapprochent de l'île de Taïwan à partir de multiples directions", a déclaré Shi Yi, porte-parole du commandement du théâtre oriental de l'armée chinoise, décrivant les manœuvres comme "légitimes et nécessaires pour sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale de la Chine".

"Ces exercices sont principalement axés sur les patrouilles de préparation au combat mer-air, l'acquisition conjointe d'une supériorité globale, l'assaut de cibles maritimes et terrestres et le blocus de zones clés et de voies maritimes", a détaillé le porte-parole.

En réponse, Taipei a dit avoir dépêché ses propres avions et navires, et déployé des systèmes de missiles.

Le Parti communiste chinois n'a jamais gouverné Taïwan mais revendique l'archipel comme partie intégrante de son territoire et n'exclut pas l'usage de la force pour en prendre le contrôle.

Pékin a intensifié ces dernières années le déploiement d'avions de chasse et de navires de guerre autour de Taïwan afin d'appuyer sa revendication, que Taipei rejette. D'après la Défense taïwanaise, la Chine a mobilisé 19 navires de guerre autour de Taïwan dans les 24 heures ayant précédé mardi 06H00 (lundi 22H00 GMT), dont un porte-avions, le Shandong.

Cette image tirée d'une vidéo prise le 31 mars 2025 et publiée par le ministère taïwanais de la défense le 1er avril 2025 montre des navires militaires chinois dans les eaux au large de Taïwan TAIWAN DEFENCE MINISTRY/AFP

Ces nouvelles manœuvres sont destinées à faire passer un message d'"avertissement ferme et de dissuasion énergique" aux présumés séparatistes de l'île, ont affirmé mardi les forces armées chinoises.

Les experts estiment que la Chine est plus susceptible de tenter un blocus de Taïwan que de lancer une invasion totale, qui serait plus risquée et nécessiterait un déploiement militaire massif.

L'expert militaire Su Tzu-yun, rallié à l'INSDR, un think tank rattaché au gouvernement, note que ces exercices semblent être de taille similaire aux manoeuvres "Joint-Sword" menée en mai et octobre 2024.

Selon Lin Ying-yu de l'université de Tamkang, dans le nord de Taïwan, l'organisation d'exercices juste après la visite de M. Hegseth dans la région a montré que la Chine mettait l'administration Trump à l'épreuve.

"La Chine veut tester les résultats des États-Unis avant un sommet Trump-Xi par le biais d'exercices militaires", a déclaré M. Lin à l'AFP.

Point de tension majeur

Le président taïwanais démocratiquement élu Lai Ching-te a qualifié le mois dernier la Chine de "force étrangère hostile" et proposé de nouvelles mesures pour lutter contre l'infiltration et l'espionnage chinois.

Mardi, au moment même des manœuvres, Pékin a averti Taïwan que "l'indépendance de Taïwan (signifiait) la guerre". "Et promouvoir l'indépendance de Taïwan signifie pousser les habitants de Taïwan vers une situation périlleuse de conflit armé", a mis en garde dans un communiqué Zhu Fenglian, porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises, chargé des politiques de l'Etat-parti chinois envers Taïwan.

Des navires de guerre taïwanais sont vus dans un port de Keelung, à Taïwan, le 1er avril 2025 AFP

Le commandement du théâtre oriental de l'armée chinoise, qui supervise les opérations dans le détroit de Taïwan, a publié mardi une infographie intitulée "Resserrer l'étau". Des navires et des avions de chasse encerclant l'île y sont mentionnés, accompagnés d'un avertissement aux "séparatistes taïwanais" qu'ils "couraient à leur propre perte".

Une autre vidéo partagée par l'armée chinoise représente le président taïwanais en insecte, en train de brûler sur un brasier.

Ces manœuvres sont les plus importantes depuis février, lorsque Taipei avait affirmé que la Chine avait organisé des exercices de "tirs à balles réelles" avec des avions et des navires de guerre dans une zone située à environ 40 milles nautiques (74 kilomètres) au sud de l'île.

L'armée taïwanaise avait répondu par l'envoi de ses propres forces pour "surveiller, alerter et répondre de manière appropriée".

L'Etat-parti chinois avait dénoncé une "exagération" de la part de Taïwan face à ce qu'il décrivait comme un "entraînement de routine".

Taïwan est un des points de tension majeur entre la Chine et les Etats-Unis, le principal soutien politique de Taipei et son premier fournisseur d'armes.

Ces exercices militaires interviennent deux jours après que le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, en déplacement à Tokyo, a déclaré que "les Etats-Unis étaient déterminés à maintenir une dissuasion crédible" dans le détroit de Taïwan auprès de son homologue japonais.

Les Etats-Unis sont depuis des décennies légalement tenus de fournir des armes à Taïwan malgré les protestations de Pékin, mais maintiennent une "ambiguïté stratégique" quant à leur réaction en cas d'attaque chinoise.

La semaine dernière, le vice-ministre taïwanais de la Défense a participé à une cérémonie aux Etats-Unis pour la construction du premier avion de chasse F-16V vendu à Taïwan. La production complète de tous les appareils commandés par Taipei doit s'achever l'an prochain, avec une livraison de tous les avions d'ici la fin de l'année 2026.

Les tensions actuelles remontent à 1949, lorsque le parti nationaliste chinois s'est réfugié à Taïwan après sa défaite face à l'armée communiste.