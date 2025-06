La Chine reçoit les ministres iraniens et russes de la Défense sur fond de "changements cruciaux"

Un sous-marin du musée de la marine militaire de l'armée chinoise à Qingdao, dans l'est de la Chine, le 26 juin 2025

La Chine a accueilli jeudi plusieurs ministres de la Défense, dont celui de l'Iran et de la Russie, quelques jours après l'arrêt des combats entre Téhéran et l'armée israélienne, et en plein bouleversements au Moyen-Orient.

Cette réunion ministérielle de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui se déroule à Qingdao (est de la Chine), intervient également au lendemain d'un sommet de l'Otan, dont les membres ont décidé d'augmenter leurs dépenses militaires.

L'OCS regroupe 10 pays dont la Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde et le Pakistan. Elle entend faire contrepoids aux organisations occidentales et renforcer la coopération en matière de politique, de sécurité ou encore de commerce.

La Chine, dont les liens avec la Russie sont scrutés de près, se présente comme partie neutre dans la guerre en Ukraine. Elle n'a jamais condamné la Russie, son proche partenaire.

Des ministres de la Défense de l'Organisation de la coopération de Shanghaï (OCS) réunis à Qingdao dans l'est de la Chine, le 26 juin 2025 AFP

Plusieurs gouvernements alliés de Kiev estiment par ailleurs que le géant asiatique apporte à Moscou un soutien économique et diplomatique qui lui permet de poursuivre son opération militaire.

S'adressant à ses homologues réunis à Qingdao, le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, a dressé jeudi le tableau sombre d'un monde confronté à "l'aggravation des tensions géopolitiques" et à une "augmentation menaçante du potentiel conflictuel".

"La situation militaire et politique actuelle dans le monde reste difficile et a une tendance à se détériorer", a-t-il souligné, selon un communiqué de son ministère.

La réunion, associant les ministres assis autour d'une grande table ronde, a duré environ deux heures.

"Chaos"

Le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, avait lui présenté mercredi la réunion de Qingdao comme un contrepoids à un monde en proie au "chaos et à l'instabilité".

"Des changements cruciaux pour le siècle s'accélèrent, l'unilatéralisme et le protectionnisme augmentent", a relevé M. Dong en recevant notamment ses homologues de Russie, d'Iran, du Pakistan et de Biélorussie, selon l'agence de presse étatique Chine nouvelle.

"Les actes hégémoniques, dominateurs et d'intimidation portent gravement atteinte à l'ordre international", a-t-il affirmé, appelant ses homologues à "agir avec plus de vigueur pour sauvegarder collectivement l'environnement propice au développement pacifique".

Aucun ordre du jour n'a été publié, mais les récents affrontements entre d'un côté l'Iran, et de l'autre côté Israël associé aux Etats-Unis, figurent probablement à l'agenda de la réunion de Qingdao.

Soutien à l'Iran?

La Chine s'est gardée de soutenir l'Iran, un pays partenaire, autrement que par la voie diplomatique. Une position qui illustre sa marge de manoeuvre limitée au Moyen-Orient et sa volonté de ne pas détériorer ses relations avec Washington.

"Le soutien public de la Chine à l'Iran se manifestera par des paroles plutôt que par des actes", explique à l'AFP James Char, spécialiste de l'armée chinoise à l'Université technologique de Nanyang, à Singapour.

"Hormis une condamnation des frappes américaines contre l'Iran, Pékin devrait continuer à avancer prudemment sur les questions de sécurité au Moyen-Orient, et n'a aucun intérêt à être entraîné dans les défis sécuritaires de la région", ajoute-t-il.

Le ministre iranien de la Défense pourrait "évoquer avec la Chine la fourniture d'armes, mais je doute que Pékin accepte", estime également Andrea Ghiselli, expert de la politique étrangère chinoise et professeur à l'Université d'Exeter (Royaume-Uni).

"Un tel geste serait perçu comme une provocation par Israël (...) et surtout par les Etats-Unis, avec lesquels la Chine tente actuellement de stabiliser ses relations", souligne-t-il.

Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, également présent à Qingdao, a déclaré que les membres de l'OCS devraient "aspirer collectivement à réaliser les souhaits et les attentes des populations, et s'attaquer aux défis d'aujourd'hui".

"Le monde dans lequel nous vivons subit une transformation drastique. La mondialisation, qui nous a autrefois rapprochés, perd de son élan", a-t-il affirmé via son cabinet sur le réseau social X.