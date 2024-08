La Convention démocrate à Chicago, rampe de lancement pour Kamala Harris

Pendant quatre jours, la Convention du Parti démocrate qui s'est ouverte lundi à Chicago doit consacrer la candidate Kamala Harris, avec son colistier Tim Walz, qui reprend le flambeau après le retrait de Joe Biden de la course présidentielle de novembre. Une nouvelle campagne s'ouvre pour les Démocrates.

L'enjeu de cette Convention démocrate

Ce lundi 19 août s'ouvrait la Convention nationale du Parti démocrate organisée dans le United Center de Chicago dans l’Etat de l’Illinois. Au cours de cet événement organisé par le parti à l’occasion de chaque élection présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris et son colistier Tim Walz seront investis formellement candidats pour l’élection à venir en novembre. Celle-ci durera de lundi à jeudi et sera l’occasion pour le parti de se rassembler en grandes pompes à moins de trois mois de l’élection présidentielle. La campagne face à Donald Trump semble s‘être redynamisée depuis le retrait de Joe Biden et sa succession par Kamala Harris en tant que fer de lance des Démocrates. Mi-juillet, les Républicains avaient tenu leur Convention à Milwaukee dans le Wisconsin. À Chicago, la vice-présidente Kamala Harris verra un vote symbolique des délégués du parti démocrate l’investir formellement pour l’élection de novembre.

Le président Biden passe le relais

L’actuel président en exercice Joe Biden ainsi que son épouse Jill ont réalisé une intervention le lundi sur le thème du jour intitulé “Pour le peuple”. L’occasion pour le chef d’Etat de 81 ans de célébrer une carrière politique de plus d'un demi-siècle. Un mois après le retrait de sa candidature, M. Biden a une nouvelle fois profité de son allocution pour mettre en avant son bilan sur les questions économiques, sociales et de défense, tout en attaquant de façon énergique le candidat républicain Donald Trump. Le président en fonction a déclaré que son prédécesseur n’était pas digne de s’asseoir à la Maison Blanche “ni hier, ni aujourd’hui, ni jamais”.

Joe Biden a également couvert d'éloges la nouvelle candidate démocrate Kamala Harris. Le chef de l'État a qualifié son choix de Mme Harris comme partenaire lors de l’élection de 2020 de “meilleure décision de toute ma carrière”. Lors d'une apparition surprise au premier jour de la Convention, Kamala Harris a chaudement remercié le président Biden acclamé à de nombreuses reprises par la foule.

Le plafond de verre de la présidence, selon Hillary Clinton

L'ex-candidate démocrate à la présidentielle de 2016 Hillary Clinton a également livré un discours lors de la Convention. L’ancienne secrétaire d’Etat et ex-Première dame s’en est prise de façon acerbe à Donald Trump, contre lequel elle avait échoué à remporter l’élection présidentielle huit ans plus tôt. Mme Clinton a salué les avancées de Kamala Harris depuis sa désignation pour succéder à Joe Biden. Hillary Clinton a appelé les Américains à briser en novembre “le plus élevé et difficile des plafonds de verre”, en élisant Kamala Harris en tant que première présidente des Etats-Unis. Elle a également averti que bien que les sondages soient actuellement favorables aux démocrates, ceux-ci ne devraient pas se reposer sur leurs lauriers pour autant, rappelant ainsi sa propre situation lors de l'élection de 2016.

L'ancienne secrétaire d'Etat Hillary Clinton en intervention le 19 août 2023 lors de la Convention nationale du Parti démocrate au United Center de Chicago. AP/J. Scott Applewhite

Les ténors du camp démocrate derrière Harris

Deux anciens présidents démocrates doivent s'exprimer durant la Convention. Mardi, Barack Obama devait prononcer un discours sur le thème “Une vision forte pour le futur”. Son épouse Michelle devrait prendre la parole avant lui. Mercredi, c'est Bill Clinton qui interviendra sur le thème “Un combat pour la liberté”, accompagné par l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Le sénateur du Vermont Bernie Sanders devrait également être présent afin de parler de “la popularité d’un programme économique progressiste”.

Sont également présents lors de cette convention, l’époux de Kamala Harris Doug Emhoff, les chefs du groupe démocrate au Sénat et à la Chambre des représentants, Chuck Schumer et Hakeem Jeffries, ainsi que Brandon Johnson, maire de Chicago, et le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker.

Colistier de Kamala Harris dans la course à la Maison Blanche, Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, interviendra mercredi et devrait formellement accepter sa nomination en tant que partenaire de campagne de la vice-présidente. Kamala Harris devrait quant à elle accepter la sienne lors de son discours prononcé à la fin de la Convention jeudi et intitulé “Pour le futur”.

Des manifestations critiques à l'extérieur de la Convention

Tout au long de cette convention, divers sujets seront abordés. Parmi ceux-ci entre autres, la question d’une augmentation du salaire minimum, d’abaisser les coûts des prestation médicales, l’accès aux droits reproductifs au niveau fédéral, une taxe sur la fortune pour les milliardaires, un renforcement de la sécurité aux frontières, l’interdiction de la possession d’armes automatiques et de chargeurs à grande capacité, ou encore le conflit israélo-palestinien.

De nombreux militants sont attendus cette semaine afin de manifester non loin du United Center. Une marche avait déjà eu lieu dimanche après-midi sur Michigan Avenue, rassemblant un peu plus d’un millier de personnes. Les manifestants défilaient en lien avec l’accès au droit reproductif et aux questions de justice sociale, ainsi qu'à propos du conflit en cours à Gaza depuis près de 10 mois.

Les manifestants protestent contre les positions de l'administration Biden vis-à-vis du conflit à Gaza. Lundi, des manifestants s’en sont pris à une barricade installée par la police de Chicago. La manifestation à laquelle s’étaient rattaché ces éléments violents, s’est déroulée alors que Joe Biden réalisait une visite du United Center. Des manifestants ont notamment entonné critiquant le soutien de l’administration Biden envers Israël dans leur guerre dans la bande de Gaza.

