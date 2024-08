La Corée du Nord annonce héberger à Pyongyang plus de 15.000 victimes des inondations de juillet

Le régime nord-coréen a annoncé qu'il allait héberger dans la capitale plus de 15.000 victimes des inondations qui ont touché le pays en juillet, ont indiqué samedi les médias d'État, une démarche qui reposera sur "l'autosuffisance" selon Kim Jong Un, qui a décliné les offres d'aide de plusieurs pays étrangers.

Lors d'une visite vendredi à Uiju (nord-ouest), le dirigeant a déclaré que le gouvernement prévoyait d'héberger environ 15.400 victimes des inondations de la région dans des installations de la capitale jusqu'à ce que leurs maisons détruites soient reconstruites, selon l'agence de presse officielle KCNA.

Ce plan, qui comprendra une aide alimentaire et médicale ainsi qu'un soutien éducatif pour les milliers d'élèves déplacés, sera "une priorité absolue de l'État", a déclaré Kim Jong Un.

Les offres de soutien international ont afflué depuis l'annonce de la catastrophe.

La Corée du Sud a proposé une aide humanitaire par l'intermédiaire de la Croix-Rouge coréenne, en dépit des relations tendues entre les deux pays.

Photo diffusée le 10 août 2024 par l'agence de presse nord-coréenne Kcna, du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un visitant la zone touchée par les inondations dans le comté d'Uiju, dans la province du Phyongan du Nord KCNA VIA KNS/AFP

Mais Pyongyang, qui ne répond plus aux appels de Séoul sur les lignes de communication intercoréennes depuis avril 2023, l'a ignoré.

Moscou a fait une offre similaire, selon Pyongyang, et l'agence de presse sud-coréenne Yonhap a signalé que la Chine et l'Unicef avaient également fait part de leur volonté d'apporter leur aide.

M. Kim a néanmoins déclaré vendredi que le rétablissement du pays serait "entièrement basé sur l'autosuffisance", selon KCNA, et exprimé ses "remerciements à divers pays étrangers et organisations internationales pour leur offre de soutien humanitaire".

En juillet, la Corée du Nord a connu des pluies torrentielles record. Dans le sud-ouest du pays, la ville de Kaesong a ainsi enregistré 463 millimètres de pluie en un seul jour.

Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré dans le pays depuis 29 ans, selon le centre météorologique sud-coréen.

Le 31 juillet, Pyongyang avait déclaré que de nombreux "bâtiments publics, installations, routes et chemins de fer, y compris plus de 4.100 habitations et près de 3.000 hectares de terres agricoles" avaient été inondés, dans les régions septentrionales de Sinuiju et Uiju.

Si les médias d'État nord-coréens n'avaient fait état d'aucune victime, une chaîne de télévision sud-coréenne avait estimé le nombre de décès et de personnes disparues "entre 1.100 et 1.500".