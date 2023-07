La Corée du Nord dit avoir testé un missile balistique à combustible solide

Photo diffusée le 13 juillet 2023 par le ministère sud-corée de la Défense d'un bombardier stratégique B-52H de l'US Air Force (c) en vol avec des F-15K de l'armée de l'air sud-coréenne (g et d) et des avions de chasse américains F-16, lors d'un exercice aérien conjoint en Corée du Sud.