La Corée du Nord a fourni des missiles à la Russie pour attaquer l'Ukraine, selon la Maison Blanche

Des missiles fournis par la Corée du Nord à la Russie ont été utilisés lors des attaques d'envergure des derniers jours sur l'Ukraine, a avancé jeudi la Maison Blanche, qui a dénoncé une "escalade conséquente et inquiétante" du soutien de Pyongyang à Moscou.

"Nos informations indiquent que la Corée du Nord a récemment fourni à la Russie des systèmes de lancement de missiles balistiques et plusieurs missiles balistiques", a affirmé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby.

Ce transfert d'armement souligne, selon le porte-parole, le besoin pour le Congrès américain d'approuver un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine.

Le président américain Joe Biden avait exhorté vendredi le Congrès à "agir sans plus attendre" après les "bombardements massifs" en Ukraine, les négociations patinant toujours sur la validation d'une gigantesque enveloppe d'aide à Kiev.

Les défenses anti-aériennes de l'Ukraine, cible d'un barrage de frappes par la Russie ces derniers jours, demeurent "absolument" une priorité, a déclaré jeudi John Kirby.

Les forces russes ont lancé au moins un des missiles fournis par Pyongyang le 30 décembre et ce missile s'est ensuite écrasé dans un champ de la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a-t-il précisé.

Plusieurs missiles ont ensuite été lancés par la Russie vers l'Ukraine le 2 janvier, dans le cadre d'une attaque aérienne massive, a ajouté le porte-parole.

Violation des sanctions

Les Etats-Unis et leurs alliés vont désormais porter la question devant le Conseil de sécurité de l'ONU, ce transfert de missiles représentant une violation des sanctions de l'ONU envers la Corée du Nord, a déclaré John Kirby.

En octobre, les Etats-Unis avaient affirmé que plus de 1.000 conteneurs d'équipements militaires et de munitions avaient été livrés à la Russie par la Corée du Nord les semaines précédentes.

Séoul avait également estimé que la Corée du Nord avait fourni à la Russie plus d'un million d'obus d'artillerie destinés à sa guerre en Ukraine, recevant en échange des conseils techniques pour ses satellites.

En échange de ces transferts d'armement, Pyongyang cherche à se procurer des équipements militaires russes et des "technologies sophistiquées", avait déclaré à la presse John Kirby.

La Russie et la Corée du Nord, alliées historiques, sont toutes deux soumises à des sanctions internationales – la première pour son invasion de l'Ukraine et la seconde pour ses programmes interdits d'armes nucléaires et de missiles.

Leur coopération militaire croissante est source d'inquiétude pour l'Ukraine et ses alliés, en particulier après une rencontre du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avec le président russe Vladimir Poutine en septembre dans l'Extrême-orient russe.

Selon John Kirby, la Russie compte en outre acheter des missiles à son allié iranien, a précisé le porte-parole.

"Nous imposerons des sanctions supplémentaires contre ceux oeuvrant à faciliter ces transferts d'armes entre la Russie et la Corée du Nord et entre la Russie et l'Iran", a-t-il ajouté.