La Corée du Sud cesse de diffuser de la propagande à la frontière avec le Nord

La Corée du Sud a annoncé mercredi avoir cessé de diffuser de la propagande contre son voisin du Nord dans les zones frontalières, après que son nouveau président s'était engagé à tenter de "rétablir la confiance" entre les deux pays ennemis.

La décision vise "à tenir la promesse de restaurer la confiance dans les relations entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et de rechercher la paix dans la péninsule coréenne," a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense dans un bref communiqué.

"Les diffusions ont cessé mercredi après-midi" a déclaré un porte-parole du ministère à l'AFP.

Les relations entre les deux Corées sont à leur point le plus bas depuis des années, en partie en raison de la ligne dure envers Pyongyang de l'ancien président sud-coréen Yoon Suk Yeol, destitué en avril pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale.

Pendant sa campagne en 2022, M. Yoon avait traité le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un de "garçon grossier" et avait juré de "lui apprendre les bonnes manières". Une fois au pouvoir, il avait menacé Pyongyang de frappes préventives et renforcé les liens militaires avec l'allié américain.

Une installation artistique de haut-parleurs de propagande formant le mot « Peace », au barrage de la Paix, au nord de Hwacheon près de la DMZ, le 21 mai 2017 AFP/Archives

La Corée du Nord a elle aussi considérablement durci sa position. Elle a officiellement renoncé à tout espoir de réunification, déclaré le Sud "Etat ennemi", et dynamité les routes et voies ferrées transfrontalières remises en service des années plus tôt, quand les relations étaient meilleures.

Les haut-parleurs ont été allumés dans la zone démilitarisée qui divise les deux Corées en juin de l'année dernière en réponse à un barrage de ballons remplis d'ordures que Pyongyang a fait voler vers le sud.