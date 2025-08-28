La Corse en vigilance orange aux orages

Le
28 Aoû. 2025 à 15h21 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La Corse est placée en vigilance orange aux orages pour jeudi soir, un épisode "bref" mais qui pourrait s'accompagner de "très fortes rafales de vent"

AFP/Archives
PASCAL POCHARD CASABIANCA
La Corse est placée en vigilance orange aux orages pour jeudi soir, un épisode "bref" mais qui pourrait s'accompagner de "très fortes rafales de vent", prévient Météo France.

A ce stade, la vigilance court de 18H00 à 22H00.

"Le système orageux présent en Méditerranée se dirige et balaye la Corse en début de soirée. Ainsi, au passage des orages, de fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 130 km/h sont possibles préférentiellement sur la façade ouest de l'île", détaille le prévisionniste dans son bulletin qui prévoit de la grêle.

Cette alerte s'accompagne d'une vigilance "vagues dangereuses" sur la côte orientale de la Haute-Corse jusqu'à vendredi 06H00 au moins. Un phénomène de vagues dangereuses est également attendu sur les plages de l'ouest du Cap Corse de vendredi 06H00 à samedi 00H00 au moins.

Le reste du pays est repassé en vert ou en vigilance jaune après des alertes orange successives aux orages sur la France depuis mercredi.

