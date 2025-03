La Côte d'Azur secouée par un séisme de magnitude 4,1

Un séisme de magnitude 4,1 dans l'arrière-pays niçois a secoué toute la Côte d'Azur mardi soir, mais aucun blessé ni dégât n'étaient signalés, ont annoncé les autorités.

Le séisme s'est produit vers 18h45, avec un épicentre à 15 km au nord de Nice, selon le Bureau central sismologique français.

Il a été très nettement ressenti à Nice, comme en ont témoigné de nombreux habitants sur les réseaux sociaux, mais également dans tout le reste du département, dans l'est du Var, à Monaco et jusqu'à Imperia en Italie.

"On était dans l'appartement et on a entendu les petits objets bouger, on a vu le miroir vibrer, ça a duré bien trois secondes, c'était assez long", a témoigné Maxime André, 34 ans, qui habite à Antibes.

Une réplique de magnitude 2,1 a été enregistrée quelques minutes plus tard dans cette région sujette à des séismes fréquents mais pour la plupart moins forts.

Si les services de secours ont reçu de nombreux appels, aucun blessé n'a été signalé dans l'immédiat, selon les pompiers et la préfecture.

Sur les réseaux sociaux, le préfet Hugues Moutouh a ajouté qu'il n'y avait pas de risque de tsunami ni d'effet attendu sur les infrastructures.