La cote de confiance de Macron en hausse de 6 points grâce au contexte international, selon un sondage

La cote de confiance d'Emmanuel Macron gagne 6 points pour s'établir à 37%, portée par le contexte international, tandis que celle de son Premier ministre perd 2 points (34%), selon le baromètre mensuel de Toluna Harris Interactive pour LCI, paru vendredi.

Pour la première fois depuis décembre 2023, plus de Français accordent leur confiance au chef de l'Etat, en première ligne sur le dossier ukrainien, qu'à son Premier ministre, François Bayrou, selon ce sondage.

"S'il fallait une preuve de l'importance accordée par les Français aux enjeux internationaux, le baromètre de ce mois-ci en en constituerait une. Alors même que la confiance Emmanuel Macron baissait tendanciellement depuis septembre dernier, alors même que celle en François Bayrou a progressé le mois dernier, nous assistons à des évolutions inverses", a commenté le directeur délégué de Harris Interactive France, Jean-Daniel Lévy.

Emmanuel Macron a multiplié les interventions ces dernières semaines dans le domaine international, sur la scène européenne et à Washington avec Donald Trump, alors que le retour du républicain à la Maison Blanche rebat les cartes de la diplomatie mondiale.

Au classement des personnalités, le président du RN Jordan Bardella conserve la première place avec 39% des personnes interrogées qui en ont une "image positive", en baisse d'un point.

Il est suivi par Marine Le Pen (37%, -1 point), à égalité avec l'ex-Premier ministre Edouard Philippe (37%, +1 points). Viennent ensuite Gabriel Attal (32%, - 2 points) et Michel Barnier (28%, - 1 point).

L'enquête de l'Institut Toluna Harris Interactive a été menée auprès d'un échantillon de 1.058 personnes, représentatif de la population françaises âgée de 18 ans et plus, réuni selon la méthode des quotas. Les entretiens ont été réalisés en ligne entre le 25 et le 27 février. La marge d'erreur s'établit au maximum à 1,8 point.