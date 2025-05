La cote de popularité de Bayrou continue de baisser, selon un sondage

La cote de popularité de François Bayrou continue de baisser pour le troisième mois consécutif, passant pour la première fois en-dessous de celle d'Emmanuel Macron, indique vendredi le baromètre politique et territoire Ifop pour Ouest France.

Selon ce sondage réalisé du 7 au 9 mai 2025, le Premier ministre, qui est notamment englué dans l'affaire de violences au sein de l'établissement de Bétharram, a perdu 12 points en trois mois, avec seulement 27% des Français approuvant son action.

La cote d'Emmanuel Macron est restée stable à un niveau bas, avec 28% des Français qui lui font confiance.

"C'est la première fois dans l'histoire de notre baromètre, fondé en 2003, qu'un Premier ministre est moins populaire que le président de la République", affirme le directeur général Opinion de l'Ifop Frédéric Dabi à Ouest France.

Le point fort de François Bayrou est son "ouverture au dialogue", saluée par 40% des Français. Mais seuls 23% d'entre eux considèrent le chef du gouvernement comme proche des préoccupations quotidiennes.

46% des personnes sondées font confiance à Emmanuel Macron pour défendre les intérêts de la France à l'étranger, une hausse de quatre points par rapport au mois dernier.

81% des Français considèrent le Président de la République comme éloigné des préoccupations quotidiennes.

Enquête en ligne réalisée auprès d'un échantillon de 1.500 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 1,1 pt et 2,5 pts.