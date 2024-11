La Cour pénale internationale, une justice sans pouvoir coercitif

Les mandats d'arrêt lancés ce jeudi 21 novembre à l'encontre du Premier ministre israélien, l'ancien ministre israélien de la Défense et le chef de la branche armée du Hamas - dans le contexte de la guerre à Gaza et des attaques du 7-octobre - marquent une évolution historique pour la Cour pénale internationale (CPI). Cette juridiction internationale lutte depuis 22 ans contre un manque de reconnaissance et de pouvoir coercitif.