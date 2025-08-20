La découverte de Paris par 40.000 enfants "oubliés des vacances"

Des enfants jettent leur casquette alors qu'ils assistent à un concert au Champ-de-Mars avec la Tour Eiffel en arrière-plan à Paris, dans le cadre de la 46e édition d'une journée d'activités pour les enfants qui ne partent pas en vacances, organisée par le Secours Populaire

Croisière sur la Seine, pique-nique géant au pied de la Tour Eiffel, Alpha Jets de la patrouille de France: 40.000 enfants "oubliés des vacances" ont découvert, beaucoup pour la "première fois", la capitale à l'occasion d'une journée organisée par le Secours populaire mercredi.

"Je suis sur un bateau à Paris et je vois la Tour Eiffel!" Casquette vissée sur la tête, Gabriel, 8 ans, venu du Tarn-et-Garonne, s'extasie en découvrant la capitale. Comme une soixantaine d'autres enfants de ce département du sud-ouest, il n'a pas pu partir en vacances durant l'été.

Au total, ils sont 40.000 enfants privés de vacances et venus de toute la France et de l'étranger à participer à cette journée d'activités organisée par le Secours populaire.

"(L'été), des fois je reste à la maison, des fois je sors avec ma mamie ou mes parents. Là c'est la première fois que je pars en vacances parce que papa et maman n'ont pas beaucoup d'argent. Je joue dans ma chambre tout le temps. J'aimerais bien faire plus de choses", confie Thiméo, 8 ans, originaire de Côte d'Or.

Fichier vidéo Depuis 1979, le Secours populaire organise chaque année cette journée pour les familles précaires qui ne partent pas l'été. "Nous voulons offrir à tous les enfants un vrai temps de vacances, de détente et de découverte. C’est essentiel pour leur équilibre et leur droit au bonheur", souligne Henriette Steinberg, présidente du Secours populaire, auprès de l'AFP.

La journée débute par une croisière sur la Seine. Les enfants embarquent sur les mêmes bateaux qui ont fait défiler les athlètes lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques il y a un an, clin d’œil "symbolique" à l'occasion des 80 ans du Secours populaire.

"C'est une nouvelle aventure parce que c'est la première fois que je viens, ça me fait du bien de voir Paris", témoigne auprès de l'AFP Leïla, 8 ans, venue de Saint-Étienne-de-Tulmont (Tarn-et-Garonne), photographiant la Tour Eiffel sous tous ses angles pour sa famille "qui n'est pas partie en vacances".

L’événement met aussi en avant la solidarité internationale, avec des délégations venues cette année de 49 pays. Nahomy, 14 ans, originaire du Salvador, s'émerveille: "C'est un voyage que je n'avais pas eu l'opportunité de faire, j'ai découvert plein de choses et partagé avec plein d'enfants".

Bigflo et Oli, Lena Situations...

Après la croisière, direction le Champ-de-Mars, transformé en immense terrain de jeux, avec châteaux gonflables, ateliers de maquillage et murs d'escalade. Les enfants s’installent par milliers pour un pique-nique géant au pied de la tour Eiffel.

Ils s'impatientent, agglutinés autour d'une scène à 360 degrés. "Ils ont l'air motivés et heureux d'être là, malgré la fatigue", constate Julie Gauliris, bénévole venue de Roubaix (Nord), en observant des groupes d'enfants danser.

La Patrouille de France traverse le ciel parisien dans le cadre d'une journée d'activités pour les enfants qui ne partent pas en vacances, organisée par le Secours populaire, le 20 août à Paris AFP

Une surprise arrive pour les enfants: l'influenceuse Lena Situations, très populaire auprès des jeunes, fait une apparition pour annoncer le début du "show". Se succèdent sur scène plusieurs artistes chouchou des 6-12 ans: Vitaa, Carbonne, Marguerite et les très attendus Big Flo et Oli, duo de rappeurs toulousains qui ont déjà fait des concerts au bénéfice du Secours populaire. Clou du spectacle: la Patrouille de France traverse le ciel parisien provoquant la liesse générale.

Après le concert, les enfants ont encore le reste de l'après-midi pour profiter des stands. "Je suis super content !", s'exclame Ishak, 8 ans, casquette sur le côté, "un peu triste" aussi de repartir à Montauban en début de soirée.

"Ce n'est qu'une journée" dans leur été "mais c'est quand même bien qu'ils aient des moments comme ça", résume Julie Gauliris, bénévole pour le Secours populaire.

Selon une étude de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) de 2021, 10 % des moins de 16 ans ne partent pas en vacances au moins une semaine par an pour des raisons financières.