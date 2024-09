La Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Hélène

Image satellite fournie par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) de l'ouragan Hélène le 25 septembre 2024

Des milliers d'habitants ont commencé à évacuer mercredi les côtes de la Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, en vue de l'arrivée de l'ouragan Hélène.

La tempête tropicale Hélène s'est transformée en ouragan mercredi alors qu'elle se dirige vers le sud-est des Etats-Unis, a indiqué le Centre national américain des ouragans (NHC).

L'ouragan devrait devenir un "ouragan majeur" et pourrait notamment provoquer "des vents violents et des pluies diluviennes sur une grande partie de la Floride et du sud-est des Etats-Unis", a précisé l'organisme dans son dernier bulletin.

Il pourrait toucher la Floride jeudi soir en ouragan de catégorie 3 voire 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson (qui en compte 5), selon les autorités locales de l'Etat de Floride.

Le gouverneur de l'Etat, Ron DeSantis, a imposé un état d'urgence à presque tous les comtés de Floride, qui en compte 67.

Il a également mobilisé la Garde nationale et des milliers de personnes en prévision d'éventuelles opérations de recherche et de sauvetage, de rétablissement de l'électricité et de dégagement des routes.

Dix comtés de Floride ont annoncé des ordres d'évacuation partiels obligatoires, tandis que deux ont exigé l'évacuation de tous les résidents.

Ron DeSantis a indiqué qu'au moins 12 établissements de santé, des hôpitaux aux maisons de retraite, ont déjà commencé à évacuer et que d'autres devraient suivre.

"Habitués"

"Vous allez ressentir les impacts de cette tempête (...) vraiment dans toute la péninsule de Floride", a déclaré le gouverneur en conférence de presse.

Près de Tampa, de longues files de voitures ont été observées dans de nombreux lieux où du sable était distribué pour remplir des sacs afin de se protéger.

Image satellite montrant la position de la tempête tropicale Hélène au 25 septembre à 8h30 GMT, sa trajectoire prévue pour les jours suivants (à 12h GMT) et ses futures transformations en ouragan puis en ouragan majeur AFP

"On est habitué", avoue Lorraine Major, une enseignante de 44 ans qui a vécu en Floride toute sa vie, en référence aux multiples tempêtes et ouragans qui touchent chaque année l'Etat.

"Mais ces dernières années, les ouragans deviennent vraiment, vraiment violents", relève-t-elle.

Si les prédictions concernant Hélène se confirment, il s'agirait du premier ouragan d'une telle ampleur à toucher les Etats-Unis en plus d'un an.

Le dernier passage d'un ouragan aussi puissant remonte à août 2023, quand Idalia avait frappé le nord-est de la Floride.

La saison 2024 des ouragans au niveau de l'Atlantique, qui s'étale du 1er juin au 30 novembre, a été moins intense que prévu.

Mais pour les scientifiques, le changement climatique, en réchauffant les eaux des océans, rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants.