La flottille pour Gaza avec Greta Thunberg de retour à Barcelone à cause de vents violents

Des vents violents en Méditerranée ont contraint les bateaux partis ce dimanche 31 août de Barcelone vers Gaza, transportant de l'aide humanitaire et des centaines de militants pro-palestiniens dont la Suédoise Greta Thunberg.

01 Sep. 2025 à 15h07 (TU)
TV5MONDE
La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg salue depuis un bateau participant à une flottille civile à destination de Gaza, visant à briser le blocus israélien et à acheminer de l'aide humanitaire, à Barcelone, en Espagne, le dimanche 31 août 2025.

Associated Press / Emilio Morenatti
Un demi-tour à cause de "conditions météorologiques dangereuses". L'initiative "Global Sumud Flotilla", présentée comme "la plus grande tentative pour briser le blocus de Gaza", est de retour à Barcelone moins de 24 heures après son départ d'Espagne. 

"Nous avons effectué un essai en mer puis sommes revenus au port pour laisser passer la tempête. Cela a entraîné un retard de notre départ afin d'éviter les complications avec les bateaux plus petits", a déclaré la Global Sumud Flotilla, sans préciser à quel moment les navires étaient revenus au port de Barcelone.

"Privilégier la sécurité et le bien-être de tous les participants"

"Nous avons pris cette décision afin de privilégier la sécurité et le bien-être de tous les participants et d'assurer le succès de notre mission", précise le communiqué. Selon plusieurs médias espagnols, les organisateurs devraient se réunir lundi dans la journée pour décider de la reprise de la mission.

Dimanche, une vingtaine de bateaux avaient quitté Barcelone avec l'objectif "d'ouvrir un corridor humanitaire et de mettre fin au génocide en cours du peuple palestinien” dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas.

Parmi les militants venus de dizaines de pays figurent la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, les acteurs irlandais Liam Cunningham et espagnol Eduard Fernandez, ainsi que des élus européens et des personnalités publiques, dont l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau.

Les navires de la Global Sumud Flotilla ("sumud" signifie "résilience" en arabe) ont prévu d'atteindre Gaza à la mi-septembre afin d'y acheminer de l'aide humanitaire, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. Les Nations unies ont déclaré en août l'état de famine à Gaza, avertissant que 500.000 personnes se trouvent en situation "catastrophique".

La guerre a été déclenchée par l'attaque sans précédent menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Les représailles militaires israéliennes ont depuis fait au moins 63.459 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, jugés fiables par l'ONU. 

