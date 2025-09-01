La flottille pour Gaza prend de nouveau la mer depuis Barcelone

Les bateaux transportant de l'aide humanitaire et des centaines de militants vers Gaza ont de nouveau pris la mer depuis Barcelone. Des vents violents en Méditerranée les avaient contraints à rentrer dans leur port de départ.

01 Sep. 2025 à 15h07 (TU)
TV5MONDE
avec AFP
Greta Thunberg flottille Gaza

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg salue depuis un bateau participant à une flottille civile à destination de Gaza, visant à briser le blocus israélien et à acheminer de l'aide humanitaire, à Barcelone, en Espagne, le dimanche 31 août 2025.

Associated Press / Emilio Morenatti
Les bateaux vers Gaza ont de nouveau pris la mer lundi 1er septembre vers 17H30 GMT à Barcelone, quelques heures après avoir dû rentrer dans leur port de départ à cause de la météo, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un demi-tour à cause de "conditions météorologiques dangereuses". L'initiative "Global Sumud Flotilla", présentée comme "la plus grande tentative pour briser le blocus de Gaza", avait été de retour à Barcelone moins de 24 heures après son départ d'Espagne. 

"Nous avons effectué un essai en mer puis sommes revenus au port pour laisser passer la tempête. Cela a entraîné un retard de notre départ afin d'éviter les complications avec les bateaux plus petits", a déclaré la Global Sumud Flotilla, sans préciser à quel moment les navires étaient revenus au port de Barcelone.

"Privilégier la sécurité et le bien-être de tous les participants"

"Nous avons pris cette décision afin de privilégier la sécurité et le bien-être de tous les participants et d'assurer le succès de notre mission", précisait le communiqué. 

Dimanche, une vingtaine de bateaux avaient quitté Barcelone avec l'objectif "d'ouvrir un corridor humanitaire et de mettre fin au génocide en cours du peuple palestinien” dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas.

Parmi les militants venus de dizaines de pays figurent la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, les acteurs irlandais Liam Cunningham et espagnol Eduard Fernandez, ainsi que des élus européens et des personnalités publiques, dont l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau.

Les navires de la Global Sumud Flotilla ("sumud" signifie "résilience" en arabe) ont prévu d'atteindre Gaza à la mi-septembre afin d'y acheminer de l'aide humanitaire, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. Les Nations unies ont déclaré en août l'état de famine à Gaza, avertissant que 500.000 personnes se trouvent en situation "catastrophique".

International
ESPAGNE
ISRAËL
Guerre à Gaza

