La flottille vers Gaza affirme avoir été "frappée" par un drone au large de Tunis, la Tunisie dément

Le
09 Sep. 2025 à 02h39 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Youcef BOUNAB avec Lisa DEFOSSEZ et Aymen JAMLI à Tunis
L'équipage de la "Global Sumid Flotilla" acclamé par des militants pro-palestiniens à Sidi Bou Saïd, en Tunisie, le 7 septembre 2025

L'équipage de la "Global Sumid Flotilla" acclamé par des militants pro-palestiniens à Sidi Bou Saïd, en Tunisie, le 7 septembre 2025

Yassine Mahjoub
La flottille vers Gaza a affirmé dans la nuit de lundi à mardi qu'un de ses bateaux avait été "frappé" par un drone au large de Tunis, ce que les autorités tunisiennes ont démenti, disant n'avoir détecté "aucun" engin.

Le bateau "a été frappé par un drone dans les eaux tunisiennes", a écrit sur Instagram la "Global Sumud Flotilla", qui a pris la mer avec des militants et de l'aide humanitaire pour Gaza.

Un journaliste de l'AFP arrivé rapidement sur place à Sidi Bou Saïd, près de Tunis, a pu voir le bateau entouré par d'autres embarcations mais le feu n'était plus visible.

La flottille a affirmé que les six personnes à bord étaient saines et sauves, faisant état de dégâts matériels et dénonçant "des actes d'agression visant à faire dérailler (sa) mission".

"Aucun drone"

Mais la Garde nationale tunisienne a affirmé à l'AFP n'avoir détecté "aucun drone".

"Selon les constatations préliminaires, un incendie s'est déclaré dans les gilets de sauvetage", a dit à l'AFP Houcem Eddine Jebabli, son porte-parole.

Les informations faisant état de la présence d'un drone "sont dénuées de tout fondement", a insisté la Garde nationale dans un communiqué sur sa page officielle sur Facebook, émettant l'hypothèse que le feu ait pu être déclenché par un mégot de cigarette.

M. Jebabli avait initialement indiqué que le bateau se trouvait à 50 milles du port de Sidi Bou Saïd.

Dans la nuit, le militant brésilien Thiago Avila a publié dans une vidéo sur Instagram le témoignage d'un autre membre de la flottille assurant avoir vu un drone.

"C'était à 100% un drone qui a lâché une bombe", a affirmé ce militant, Miguel.

L'AFP a sollicité l'armée israélienne pour un commentaire, mais n'a pas obtenu de réponse dans l'immédiat.

La bande de Gaza est le théâtre d'une guerre dévastatrice, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Les Nations Unies ont déclaré en août l'état de famine à Gaza, avertissant que 500.000 personnes se trouvent en situation "catastrophique".

Les navires de la Global Sumud Flotilla ("sumud" signifie "résilience" en arabe) ont prévu d'atteindre Gaza à la mi-septembre afin d'y acheminer de l'aide humanitaire, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.

Le départ du convoi tunisien est prévu mercredi. Il a été reporté en raison des conditions météorologiques et du retard pris par la flottille partie de Barcelone, que les militants de Tunisie doivent rejoindre en mer.

International
TUNISIE

