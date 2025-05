La FNSEA gare ses tracteurs à l'Assemblée nationale pour demander "des solutions" pour produire

Des agriculteurs lors d'un rassemblement organisé par les syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs (JA) devant l'Assemblée nationale à Paris, le 26 mai 2025

La FNSEA a garé une dizaine de tracteurs devant l'Assemblée nationale lundi afin de faire pression sur les députés qui doivent se pencher sur la loi Duplomb, "essentielle pour qu'enfin on retrouve notre capacité à produire en France", selon le secrétaire général du premier syndicat agricole français.

"Cette proposition de loi pour lever les contraintes au métier d'agriculteur est très importante pour nous (...). Ce qu'on demande, c'est simplement d'exercer un métier dans un environnement européen: marché unique, règle unique. Ça fait 20 ans qu'on se bat là-dessus. Pour une fois qu'une proposition de loi va dans ce sens... Nous n'aurons plus la patience d'attendre", a déclaré Hervé Lapie à l'AFP.

Plus de 150 agriculteurs venus d'Ile-de-France, du Grand-Est et de Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont rassemblés dans le calme devant les colonnes du palais Bourbon.

Ils seront relayés mardi par certains de leurs collègues du Centre-Val de Loire et mercredi par ceux des Hauts-de-France, si la motion de rejet déposée par le rapporteur du texte pour contourner les milliers d'amendements déposés n'est pas adoptée.

Arnaud Rousseau, président du principal syndicat agricole FNSEA, devant l'Assemblée nationale française à Paris, le 26 mai 2025 AFP

Le président de la FNSEA Arnaud Rousseau a estimé devant l'Assemblée qu'il était "normal que les députés puissent échanger des arguments", mais que la donne avait "changé" avec "les 3.500 amendements déposés".

Des députés Renaissance, MoDem, Horizons et RN sont venus à la rencontre des agriculteurs devant le palais Bourbon.

La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, aux côtés du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lors d'une manifestation organisée par les syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs (JA) devant l'Assemblée nationale à Paris, le 26 mai 2025 AFP

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard, favorable au texte remanié au Sénat avec le concours du gouvernement, est aussi venue leur apporter son soutien, accompagnée du ministre de l'Intérieur et nouveau président des Républicains Bruno Retailleau.

"La caricature dont ce texte fait l'objet aujourd'hui est profondément injuste et injustifiée", a-t-elle déclaré, ajoutant que les agriculteurs étaient "victimes de l'enlisement du débat".

Bruno Retailleau s'est revendiqué "enfant de la ruralité" et a défendu des projets de stockage d'eau. Il a par ailleurs affirmé qu'il était essentiel de renforcer la "souveraineté alimentaire". "Demain, l'arme alimentaire sera capitale. La souveraineté alimentaire, c'est l'indépendance de la France", a-t-il ajouté.

La loi d'orientation agricole, adoptée en début d'année, "était un "squelette" dans lequel figurait le "pas d'interdiction (de pesticides) sans solution" mais il faut maintenant "du concret (...) dans les cours de ferme", avait affirmé Arnaud Rousseau dans la matinée.

"Sur l'acétamipride, où on est dans le mur, on en a besoin pour quelques productions de manière dérogatoire, dans un temps encadré, le temps que la recherche et l'innovation nous donnent des solutions", avait-il ajouté.

Le retour de ce pesticide de la famille des néonicotinoïdes est un point de crispation majeur de la loi, qui prévoit aussi de faciliter la construction de bâtiments d'élevage intensif et le stockage de l'eau.

En interne à la FNSEA, le message est de "ne rien lâcher" plus d'un an après les mobilisations de début 2024 pour obtenir "enfin" les mesures de simplification promises par le gouvernement.

Arnaud Rousseau a défendu une approche "pragmatique" sur le stockage de l'eau et les seuils d'élevage pour contrer "l'espèce de délire environnemental qu'on entend, qui consiste à dire que les agriculteurs seraient des pollueurs qui font n'importe quoi".