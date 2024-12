La France est le deuxième marché européen de Temu

La France est le deuxième marché européen du site de commerce en ligne d'origine chinoise Temu, avec 12 millions de destinataires par mois, derrière l'Allemagne, a-t-il révélé lundi, obligé par l'Union européenne à plus de transparence.

Fin octobre, le PDG de La Poste Philippe Wahl avait déclaré que les plateformes Temu et Shein représentaient désormais 22% des colis du groupe, soit un point de plus que ceux gérés pour Amazon et alors qu'ils pesaient "moins de 5% il y a cinq ans".

D'avril à fin octobre, Temu a comptabilisé "en moyenne 93,7 millions de destinataires mensuels dans l'Union européenne", a-t-il annoncé lundi dans un communiqué.

Ses plus grands marchés: l'Allemagne, avec 16,3 millions de destinataires mensuels, suivi de la France (12 millions), de l'Italie (10 millions), de la Pologne (9,6 millions) et de l'Espagne (9,4 millions).

Temu a publié lundi "son premier rapport de transparence pour l'Union européenne", contraint par le nouveau règlement européen sur les services numériques (DSA) qui s'applique aux très grandes plateformes.

Temu, qui connaît une progression fulgurante en Europe grâce à une stratégie de prix cassés, est la version internationale du mastodonte chinois du e-commerce Pinduoduo, né en 2015. Il propose un choix pléthorique de produits: vêtements, jouets, décoration, outils, high-tech...

En juin, la Commission avait réclamé des informations à Temu et Shein afin de vérifier leur conformité aux règles européennes en matière de protection des consommateurs, les questionnant notamment sur les mesures qu'elles mettent en œuvre afin de permettre le signalement de produits illégaux.

D'autres demandes concernent les interfaces trompeuses ("dark pattern") qui permettent de manipuler le comportement des utilisateurs, la protection des mineurs, la transparence des systèmes de recommandations de produits, ou encore la traçabilité des vendeurs sur ces plateformes.