La France exige la "libération immédiate" des onze employés de l'ONU arrêtés au Yémen

Paris a "fermement" condamné ce lundi 1er septembre la vague d'arrestations jugées "arbitraires" d'employés des Nations unies par les Houthis dans les villes de Sanaa et Hodeïda au Yémen, exigeant leur "libération immédiate et inconditionnelle".

Des gardes portent le cercueil du premier ministre houthi Ahmed al-Rahawi ce premier septembre 2025 tué dans un bombardement israélien. (AP Photo/Osamah Abdulrahman)

"Ces détentions sont contraires au droit international", a réagi Christophe Lemoine, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué. "Elles entravent la distribution de l'aide humanitaire dont la population yéménite a besoin et contribuent ainsi à l'aggravation de la crise humanitaire au Yémen", a-t-il ajouté.

L'ONU avait annoncé ce dimanche 31 août la détention d'au moins onze de ses employés au Yémen par les rebelles houthis, qui mènent une campagne d'arrestations après la mort jeudi dernier de leur Premier ministre dans des frappes israéliennes.

Le secrétaire général de l'ONU a "condamné avec force" dimanche la détention d'au moins onze employés de l'organisation au Yémen par les rebelles houthis, qui mènent une campagne d'arrestations après la mort jeudi de leur Premier ministre dans des frappes israéliennes.

Secretary-General @antonioguterres strongly condemns the arbitrary detentions on 31 August of at least 11 @UN personnel by the Houthi de facto authorities in Yemen in areas under their control.



"Je condamne avec force les détentions arbitraires, le 31 août, d'au moins 11 membres du personnel des Nations unies par les autorités houthies de facto au Yémen dans les zones sous leur contrôle", a déclaré dans un communiqué Antonio Guterres.

Les rebelles houthis au Yémen avaient promis samedi de se venger après la mort de leur Premier ministre Ahmad Ghaleb al-Rahwi, tué dans des frappes israéliennes sur la capitale Sanaa plus tôt cette semaine. Il s'agit du plus haut responsable politique connu des Houthis à avoir été tué dans de tels raids depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas en octobre 2023.

Un communiqué de la "présidence" des Houthis a annoncé la mort d'Ahmad Ghaleb al-Rahwi et de plusieurs de ses ministres "dans l'agression menée jeudi par l'ennemi israélien alors qu'ils étaient en réunion à Sanaa"

L'annonce de la mort du chef du gouvernement des Houthis, Ahmad Ghaleb al-Rawhi et de plusieurs de ses ministres, a suscité la colère du chef des rebelles au Yémen, qui a menacé dimanche d'intensifier les attaques contre Israël.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) avait de son côté annoncé dimanche l'arrestation d'un de ses employés à Sanaa par les rebelles houthis, qui se sont emparés de la capitale yéménite en 2014 et contrôlent aujourd'hui une grande partie du pays.

Une source de sécurité à Sanaa avait pour sa part indiqué à l'AFP que sept employés du PAM et trois de l'Unicef avaient été arrêtés dimanche après une descente dans leurs bureaux. Le pouvoir yéménite internationalement reconnu, chassé de Sanaa, a lui son siège à Aden, la grande ville du Sud.