La France pourrait reconnaître un Etat palestinien "en juin" selon Emmanuel Macron

"On doit aller vers une reconnaissance (de l'Etat palestinien, ndlr) et donc dans les prochains mois on ira", a déclaré le président français dans une interview à l'émission "C'est à vous" sur France 5 donnée à son retour d'Egypte mardi et diffusée mercredi.

"Notre objectif c'est, quelque part en juin, avec l'Arabie saoudite de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs", a-t-il ajouté.

La conférence vise à la création d'un Etat palestinien. Les appels à une "solution à deux Etats", palestinien au côté de celui d'Israël, se sont intensifiés depuis le début de la guerre à Gaza.

Près de 150 pays reconnaissent l'Etat palestinien. En mai 2024, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne ont ainsi franchi le pas, suivis par la Slovénie en juin. La solution à deux Etats reste rejetée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"Je le ferai (...) parce que je pense qu'à un moment donné ce sera juste et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas", a poursuivi le chef de l'Etat.

"Pas un centime"

Cela permettra également "d'être clair pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région", a-t-il insisté.

Emmanuel Macron a apporté lundi au Caire son soutien au plan arabe pour Gaza, s'opposant "fermement aux déplacements de populations" face aux ambitions de Donald Trump, mais a aussi donné des gages aux Etats-Unis en rejetant tout rôle futur du Hamas dans le territoire palestinien.

L'initiative arabe se veut une réponse au plan du président américain qui prévoit de prendre le contrôle du territoire palestinien et d'en expulser ses habitants.

Préparée par l'Egypte, elle prévoit de reconstruire la bande de Gaza, détruite par 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas, sans déplacer ses 2,4 millions d'habitants.

Le plan met de facto à l'écart le mouvement islamiste palestinien et prévoit un retour de l'Autorité palestinienne, chassée du territoire en 2007 par le Hamas.

Interrogé mardi sur le projet de Donald Trump d'en faire la "Riviera du Moyen-Orient", Emmanuel Macron a répondu que la bande de Gaza n'était "pas un projet immobilier".

"Le simplisme parfois n'aide pas. Je dis au président Trump (..) +c'est vrai que c'est trop lent tout ça, je comprends ton impatience, peut-être ce serait formidable si un jour ça se développait de manière extraordinaire, mais là notre responsabilité c'est de sauver des vies, de retrouver la paix et de négocier un cadre politique", a souligné le président français.

"Si tout cela n'existe pas, personne n'investira. Aujourd'hui personne ne mettra un centime à Gaza", a-t-il martelé.