La France va reconnaître l'État de la Palestine: qu'est-ce que ça change?

La France va rejoindre la liste des 147 pays qui reconnaissent l'État palestinien. Emmanuel Macron l'a annoncé ce jeudi, précisant qu'il ferait "l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain". La France coprésidera alors la conférence internationale avec l'Arabie saoudite.

Cette reconnaissance est un message symbolique et politique fort, même si les États-Unis de Donald Trump l'ont minimisé ce vendredi: "Ce qu'il dit importe peu. C'est quelqu'un de très bien, je l'apprécie, mais cette déclaration n'a pas beaucoup de poids", a affirmé le président américain à la Maison Blanche peu avant son départ pour l'Écosse.

Elle arrive près de 40 ans après la proclamation de la création de l'État de la Palestine, faite par Yasser Arafat, chef emblématique de l'Organisation pour la Libération de la Palestine (OLP), devant l'ONU le 15 novembre 1988.

"Ce qui manque, c'est une souveraineté effective"

"Il y a bien un État palestinien qui est reconnu [depuis] et qui réalise le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. C'est un élément important qui n'est plus à remettre en cause", analyse auprès de TV5MONDE François Dubuisson, professeur de droit international à l'Université Libre de Bruxelles.

"C'est principalement une reconnaissance de la légitimité de la cause du peuple Palestinien et du statut d’État de la Palestine, que certains continuaient à nier, y compris en France", ajoute de son côté Johann Soufi, avocat spécialisé en droit international pénal.

Elle implique désormais la mise en œuvre de mesures politiques concrètes pour rendre effectif ce statut d'Etat, notamment concernant le contrôle et la protection de son territoire". Johann Soufi, avocat spécialisé en droit international pénal

"Cette reconnaissance n’a aucun sens si, dans le même temps, on laisse Israël transformer cet État en cimetière, où des gens meurent de faim, de soif et de maladies. L’urgence est là", ajoute-t-il.

"C'est la position antérieure qui était ambiguë"

Même si son statut d'État observateur aux Nations unies depuis 2012 et d'État membre à l'Unesco depuis 2011 permettait à la Palestine d'obtenir des prérogatives proches d'un État, d'autres aspects sont inexistants.

"Ce qui manque, c'est une souveraineté effective, le contrôle de son territoire, le contrôle de sa population et l'exercice plein et entier des prérogatives propres à un État sur son propre territoire", explique François Dubuisson.

La reconnaissance de l'État palestinien par la France vient, sémantiquement, appuyé la solution à deux États. "Parler de solution à deux États suppose, au préalable, de reconnaître l’existence de ces deux États. C'est donc la position antérieure qui était ambiguë, voire contradictoire", résume Johann Soufi.

Cette issue politique est aujourd'hui soutenue largement par la communauté internationale. L'Assemblée générale de l'ONU de septembre a pour vocation de relancer les discussions.

Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine.



J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025

La France "mobilisera tous ceux de ses partenaires internationaux qui souhaitent y prendre part", a promis Emmanuel Macron dans une lettre adressée au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Le premier pays du G7 à reconnaître l’État de Palestine

Le 19 mai, le Royaume-Uni, le Canada et la France avaient ouvert la voie à une éventuelle reconnaissance dans une déclaration commune. Mais depuis, aucun des dirigeants de ces trois pays n'avait franchi le pas.



Le 10 juillet, en visite au Royaume-Uni, Emmanuel Macron avait appelé à une reconnaissance commune de l'État de Palestine par la France et le Royaume-Uni. D'après le Guardian, le Premier ministre britannique Keir Starmer serait "mis sous pression" pour, à son tour, reconnaître l'État palestinien.

"Le Premier ministre aurait été exhorté par plusieurs ministres de haut rang lors de différentes réunions du cabinet au cours des derniers mois à ce que le Royaume-Uni joue un rôle de premier plan dans la reconnaissance", écrit le journal.

"Un certain nombre d'États vont s'engouffrer dans la brèche"

S'ils sont désormais 13 au sein de l'Union européenne (UE) à avoir franchi le pas, est-ce prévaloir d'une dynamique globale au sein des 27? "Probablement", prédit François Dubuisson. "Surtout au regard de la détérioration de la guerre à Gaza. On peut penser qu'un certain nombre d'États vont s'engouffrer dans la brèche pour faire en sorte qu'il y ait un groupe d'États".

Si la situation désastreuse de Gaza, avec une famine qui s'installe, la résurgence de la polio et de maladies infectieuses, un nombre de morts qui atteint les 58.000 (largement sous-estimé selon des études indépendantes) a certainement peser dans la décision de reconnaître l'État palestinien.

La dernière résolution de la Knesset du 24 juillet, demandant au gouvernement israélien une annexion de la Cisjordanie, a aussi pu paraitre comme le franchissement d'une ligne rouge auprès des autorités françaises.

Le 23 juillet, le Parlement israélien a adopté une résolution qui vise à annexer la Cisjordanie occupée et le territoire comme "indissociable de la Terre d'Israël". "Une violation flagrante du droit international", selon le vice-président de l’Autorité palestinienne, Hussein al-Sheikh. L'Espagne, qui a reconnu l'État de Palestine en mai 2024, a condamné la décision et qualifie l'occupation israélienne sur le territoire "illégale".

La décision française "récompense la terreur", a fustigé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en référence à l'attaque sans précédent du Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre 2023. "Soyons clairs: les Palestiniens ne cherchent pas à obtenir un État aux côtés d'Israël, ils cherchent un État à la place d'Israël", a-t-il martelé.

Vers une ambassade en France?

L'annonce d'Emmanuel Macron veut également dire qu'"on va formellement reconnaître le statut d'ambassadeur palestinien en poste", explique François Dubuisson. "Cela veut aussi dire que l'on va appréhender les relations entre la Palestine et Israël comme étant des relations entre états et pas entre un territoire sous occupation et un état".

De son côté, l'actuelle ambassadrice de la Palestine en France, Hala Abou-Hassira, a "salué la décision d'Emmanuel Macron". Ce soir, nous vivons un moment décisif, un tournant contre l'indifférence, un tournant contre l’anéantissement d’un peuple, notre peuple, le peuple Palestinien".

Et d'ajouter: "Elle intervient dans un moment crucial et catastrophique pour le peuple palestinien qui subit le crime de génocide dans la Bande de Gaza et la famine utilisée comme arme de guerre par Israël, et qui continue de subir la colonisation et le nettoyage ethnique en Cisjordanie occupée".